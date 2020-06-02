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Чубаров: В Крыму нет недостатка воды до такой степени, чтобы не хватало людям

Чубаров: В Крыму нет недостатка воды до такой степени, чтобы не хватало людям
04:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Чубаров говорит, что воды в Крыму хватает обычным людям, но не оккупантам.

Обычным людям в Крыму воды хватает, а стране-окупанту на свои цели, которые она реализует в Крыму, в частности на строительство жилья для военных, - уже нет.

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Нехватка воды оккупантами будет каким-то образом решаться. Собственно, в Крыму нет недостатка воды до такой степени, чтобы не хватало людям для их нормальной жизнедеятельности. Но для многих сфер, которые развернули сейчас оккупанты, в том числе строительство жилья для военных, и для тех, кого переселяют из России... им нужна вода", - отметил Чубаров.

Он указал, что с полуострова продолжается вытеснение крымских татар и этнических украинцев: "Сейчас происходят искусственные демографические изменения этнического состава населения Крыма".

В связи с этим, отметил глава Меджлиса, "в Крыму нужна вода, и нет никаких других направлений решения этой проблемы, кроме как поставлять днепровскую воду с материковой части украинской территории".

Чубаров подчеркнул, что вследствие резкого падения цен на нефть и санкционного давления, коронакризиса, военных авантюр в Сирии и Ливии, Путин оказался в трудной ситуации.

"Значит, Путину нужно будет показать себя, как и в 2014 году, что он не просто не изменился, а он еще больше окреп... Путин, как и Сталин, как бы он ни пренебрегал международным правом, всегда пытается найти поводы, чтобы скрыть такое грубое пренебрежение", - считает глава Меджлиса.

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Он отметил, что в этой ситуации Путин снова будет акцентировать, как "хунта" в Киеве не поставляет воду в Крым, и жителям полуострова надо будет помочь. "И это все нас доводит до понимания того, что не исключены действия, которые будут направлены на то, чтобы взять под свой контроль ту территорию, откуда поставляется вода. То есть вглубь Херсонской области, Новой Каховки", - резюмировал Чубаров.

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Россия, Рефат Чубаров, Оккупированный Крым.
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