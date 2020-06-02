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Кулеба: Будапештский меморандум - замечательная тема для бесконечных дискуссий
Кулеба: Будапештский меморандум - замечательная тема для бесконечных дискуссий
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Кулеба: Будапештский меморандум - замечательная тема для бесконечных дискуссий

Кулеба: Будапештский меморандум - замечательная тема для бесконечных дискуссий
03:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Кулеба считает Будапештский меморандум "замечательной темой для бесконечных дискуссий".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что о Будапештском меморандуме можно бесконечно дискутировать, но на этой теме не стоит зацикливаться.

Об этом дипломат заявил в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Будапештский меморандум – это замечательная тема для бесконечных дискуссий. Есть совершенно разные точки зрения по этому поводу. И вопрос не в том, чтобы его реанимировать, вопрос в том, чтобы обеспечить его соблюдение, и те, кто верит, что это возможно, безусловно, будут прилагать для этого усилий. Но нельзя зацикливаться исключительно на Будапештском меморандуме, хотя он тоже имеет определенный потенциал", - сказал Кулеба.

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Как сообщалось, вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил изданию Atlantic Counsil, чтобы остановить президента России Владимира Путина, западный мир должен пересмотреть Будапештский меморандум 1994 года.

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МИД, Будапештский меморандум, Дмитрий Кулеба.
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