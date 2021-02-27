Годовщина захвата Крыма Россией: в сети припомнили архивное видео с зелеными человечками

В годовщину аннексии Крымского полуострова многие вспоминают подробности событий семилетней давности. В социальных сетях выложили архивное видео захвата "зелеными человечками" здания Совета министров Крыма.

Видео нападения российских военнослужащих на административное здание выложил на своих страницах в социальных сетях паблик "History Ukraine".

"7.2.2014 - начало российской военной агрессии против Украины, здания ВР и Совета министров Крыма захвачены российским спецназом", - написали авторы сообщения.

#ЦейДень 27.2.2014 - початок російської військової агресії проти України, будівлі ВР і Ради міністрів Криму захоплені російським спецназом. pic.twitter.com/4ktHYFvxw9 — History Ukraine (@History_Ukraine) February 26, 2021

На кадрах видно как группа вооруженных людей в форме без опознавательных знаков берет под полный контроль правительственное здание. Один из них устанавливает пулемет перед главным входом. Позже Владимир Путин назовет их "крымской самообороной, купившей оружие и форму в военторге". И только, когда полуостров будет полностью оккупирован, российский президент признает, что это была военная операция.

Напомним, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко рассказал в интервью "Телеграфу" о обо всём, что предшествовало появлению "зеленых человечков" и проведению псевдореферендума.