Росіянину заборонили 3 роки відвідувати Україну за поїздку в Крим
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Громадянину Росії заборонили відвідувати Україну за поїздку в Крим
Молодого російського блогера і топменеджера Філіпа Фірстова, що прилетів до київського аеропорту "Жуляни" з польської Варшави, працівники контрольно-пропускного пункту затримали і відправили назад до Польщі, заборонивши в’їзд в Україну на 3 роки.
Про це в суботу, 4 вересня, повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.
Судячи з інформації на сайті, випадок стався в п’ятницю, 3 серпня.
Причиною такого рішення прикордонної служби було те, що 24-річний громадянин РФ у 2017 році незаконно відвідав окуповану територію Автономної республіки Крим.
Російського топменеджера одного з холдингів затримали під час перевірки документів.
У прикордонній службі засумнівалися в заяві хлопця про те, що він приїхав в Україну для зустрічі з друзями.
В результаті росіянина відправили назад до Варшави і заборонили відвідувати Україну протягом трьох років.
Фірстов написав про те що трапилося на своїй сторінці в Instagram, обурившись рішенням українських прикордонників.
За словами російського топменеджера, він попрямував в Україну, оскільки тут на вихідних мав виступати його ментор з темою грошей і мислення.
Під час контролю хлопця запитали, чи не відвідував він Крим, на що він чесно відповів, хоча поплутав роки і сказав, що був там у 2015, а не в 2017.
Після цього громадянину РФ поставили штамп в паспорті і заборонили в’їзд в Україну.
Хлопець розповідає, що у 2017 році приїжджав у Крим всього на кілька днів, а тепер змарнував 80 тисяч рублів (понад 29,5 тис. гривень) на поїздки в Україну і назад.
"Спасибі вам брати! Добре зустріли", — підсумував свій пост Фірстов.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що ексглава Конституційного суду України Олександр Тупицький тричі відвідував територію окупованого Криму, бувши ще на посаді судді.
Нагадуємо, що в лютому 2021 року в деяких турецьких ЗМІ опублікували карти, як буде виглядати територія держави до 2050 року, судячи з якої в Туреччині "замахнулися" на Донбас і Крим.
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