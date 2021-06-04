Тупицкий несколько раз посещал Крым после оккупации: "Схемы" открыли детали

Экс-глава Конституционного суда Украины и лишенный статуса судьи КС Александр Тупицкий трижды посещал оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщают журналисты программы "СХЕМЫ: коррупция в деталях", ссылаясь на свои источники в Государственной пограничной службе Украины.

Так, первый раз Тупицкий посещал оккупированный Крым в 2016 году: 20 июля он пересек контрольный пункт въезда-выезда на админгранице с оккупированным полуостровом "Чонгар" и покинул территорию через него же 28 августа.

Второй раз он посетил Крым в 2017 году: заехал через КПВВ "Чонгар" 7 апреля и выехал 9 апреля.

Третий раз он ездил на оккупированную территорию 5 августа 2017 года через "Чонгар" и покинул территорию полуострова через две недели, 22 августа.

Адвокат и общественный деятель Роман Маселко в комментарии "Схемам" отметил, что указал на то, что посещение оккупированного Крыма судьей такого уровня, каким был глава КС Тупицкий, несет большую угрозу, поскольку он является носителем ценной информации. "А если их завербовать, то это вопрос национальной безопасности", — подчеркнул адвокат.

Сам Тупицкий на вопрос, посещал ли он Крым, прямо не ответил, лишь сказав: "Против меня в РФ заведено уголовное дело. Если бы я посещал, то, наверное, были бы проблемы".

Сюжет о поездках Тупицкого в Крым начинается с 18:49:

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главы КСУ Тупицкого.

А 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.