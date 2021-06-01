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Тупицкому больше не собираются избирать меру пресечения: подробности

Тупицкому больше не собираются избирать меру пресечения: подробности
Обновлено 11:20 Сегодня Телеграф Евгений Назаренко / "Сегодня"

Экс-глава Конституционного суда Украины и лишенный статуса судьи КС Александр Тупицкий во вторник, 1 июня, пришел в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, однако оно не состоялось: прокуроры отозвали ходатайство и сами не явились.

Об этом сообщает интернет-издание "Сегодня".

"На заседание суда неожиданно не явились прокуроры. Более того, судья объявил, что прокуроры подали ходатайство об отзыве своей просьбы по избранию меры пресечения Тупицкому", - говорится в заметке.

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Таким образом, меру пресечения Тупицкому избирать уже не будут.

Прокуроры просили суд назначить Тупицкому залог в 45 тыс. грн и запретить ему появляться в Конституционном суде Украины.

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Теперь дело о подкупе свидетеля и даче недостоверных показаний будет по сути рассматривать Подольский районный суд Киева.

Как сообщал "Телеграф", после отстранения Владимиром Зеленским от должности главы КСУ Александр Тупицкий обратился в Верховный суд Украины с иском, в котором попытался оспорить указ президента о своем отстранении от должности.

Но Окружной админсуд Киева (ОАСК) отклонил иск Тупицкого.

А 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Суд, Отказ, Мера пресечения, Александр Тупицкий.
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