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Четверг, 13.05.2021
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"Зрелище для простых украинцев": какого продолжения ждать в истории с Тупицким после обысков в его доме
"Зрелище для простых украинцев": какого продолжения ждать в истории с Тупицким после обысков в его доме
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"Зрелище для простых украинцев": какого продолжения ждать в истории с Тупицким после обысков в его доме

"Зрелище для простых украинцев": какого продолжения ждать в истории с Тупицким после обысков в его доме
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф

В четверг утром, 13 мая, по месту жительства экс-главы Конституционного суда Украины и лишенного статуса судьи КС Александра Тупицкого утром проходил обыск. Ситуацию и возможное дальнейшее развитие событий проанализировал для "Телеграфа" адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь.

"Обыски в доме бывшего главы Конституционного суда – это последствие конституционного кризиса, который начался в 2020 году и стал личным противостоянием между главой КС Украины Тупицким и Офисом президента Зеленского, – уверен Денис Бондарь. – Эти процессуальные действия могут закончиться предъявлением подозрения в совершении уголовного преступления Александру Тупицкому и избранием меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога".

По мнению эксперта, сейчас явно прослеживается давление на всех лиц, которые имеют оппозиционную риторику по отношению к действующей украинской власти. Адвокат считает, что количество противостояний будет расти, так как в руках Офиса президента на сегодня сосредоточена практически вся власть в стране.

"Закон будет трактоваться исключительно в интересах власти, как это было с санкциями СНБО. Создается красивая картинка для простых украинцев, которые полюбили зрелища. Всё это будет, как минимум сохранять, а возможно даже и повышать рейтинг действующей власти. По крайней мере, какое-то время", – прогнозирует Денис Бондарь.

Стоит отметить, что это уже не первые обыски, которые проводят у Тупицкого правоохранители. Так 22 апреля Печерский райсуд Киева принял 13 постановлений об обысках в квартире, доме, автомобилях, по месту работы и у родственников Тупицкого. Сам Тупицкий предположил, что полиция могла "поставить закладки для прослушивания" в доме его тещи в Василькове (Киевская обл.).

Отметим, что 11 мая у политика и олигарха Виктора Медведчука прошли обыски в доме по улице Монтажников в Киеве. Медведчук позже назвал эти обыски противозаконными и политической расправой со стороны властей.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Конституционный Суд, Обыски, Александр Тупицкий, Офис Президента.
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