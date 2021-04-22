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Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности

Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
Обновлено 21:46 Сегодня Телеграф

В четверг, 22 апреля, Печерский суд принял 13 постановлений об обысках в квартире, доме, автомобилях, по месту работы и у родственников Александра Тупицкого, лишенного статуса судьи КСУ и ранее отстраненного от должности главы Конституционного суда.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Интересно, что Тупицкий и его окружение знают о предстоящих обысках, поскольку он и его окружение достаточно долго противостояли принятию этих решений.

Отметим, что обыски проведут в рамках уголовного производства, где фигурирует Виктор Татьков – председатель Высшего хозяйственного суда Украины в годы президентства Виктора Януковича, вплоть до 2014 года.

Следствие инкриминирует Тупицкому подкуп свидетеля и дачу заведомо неправдивых показаний.

Как сообщал "Телеграф", после отстранения Владимиром Зеленским от должности главы КСУ Александр Тупицкий полетел на отдых в Дубаи, который стал поводом для громкого скандала из-за своей стоимости. Так, в пресс-службе КСУ заявили, что на отдых в Дубаи Тупицкий потратил чуть больше 242 тысяч гривен, хотя накануне СМИ говорили о более внушительных цифрах – 300 тысяч гривен за сутки. Также Тупицкого заметили на вечеринке организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы НАБУ вручили председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд. Отметим, что позже Тупицкий обратился в Верховный суд Украины с иском, в котором попытался оспорить указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности. Но Окружной админсуд Киева (ОАСК) отклонил иск Тупицкого. А 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Печерский суд, Обыски, Александр Тупицкий.
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