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Неудача за неудачей: Тупицкому отказали в суде и выписали два админпротокола

Неудача за неудачей: Тупицкому отказали в суде и выписали два админпротокола
Обновлено 19:55 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Окружной админсуд Киева (ОАСК) отклонил иск главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого относительно запрета для Управления государственной охраны (УГО) на создание препятствий в исполнении ним обязанностей главы КСУ. 

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"8 февраля в открытом судебном заседании ОАСК постановил - отказать в его (иска, - ред.) удовлетворении, поскольку суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для этого", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что Тупицкий не предоставил необходимых доказательств в существовании угрозы причинения вреда его правам и интересам. 

Помимо того, стало известно, что Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) составило на Тупицкого два административных протокола. 

Как пишет пресс-служба НАПК, первое из них касается умышленного недекларирования земельного участка в Ялте, а второй - конфликта интересов. 

В сообщении указывается, что 1 октября ведомство направило запрос с просьбой объяснить отсутствие участка в Крыму, полученного по законодательству государства-оккупанта, в декларации Тупицкого.

Также отмечается, что за это правонарушение НАПК должно было составить административный протокол, однако 27 октября КСУ признал неконституционным право Агентства на составление админпротоколов. 

Впрочем, 31 декабря в Кодексе об административных правонарушениях начали действовать изменения, согласно которых админпротоколы в отношении судей могут составлять лишь глава НАПК или его заместители.  

Скандал вокруг отстранения Тупицкого начался 27 октября, когда КСУ признал неконституционным закон об уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов

29 декабря, после срочного заседания СНБО, Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности. При этом, в КСУ заявили, что указ Зеленского не имеет законной силы

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КСУ, НАПК, Александр Тупицкий, ОАСК.
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