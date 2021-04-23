Поставили прослушку: Тупицкий высказался о новых неприятностях с обысками

Александр Тупицкий, лишенный статуса судьи КСУ и ранее отстраненный от должности главы Конституционного суда, опроверг обыски в квартире, доме, автомобилях, по месту работы и у родственников.

Об этом он рассказал в комментарии УНИАН.

"В СМИ специально разгоняется информация, что я якобы заранее знал о решении судов об обысках, хотя я узнал об этом из СМИ", - рассказал он.

По словам Тупицкого, таким образом его хотят "дискредитировать еще больше".

"Что я на кого-то могу влиять, и таким образом, чтобы ходатайствовать затем о более строгой мере пресечения для меня, чем залог", - уточнил он.

Рассуждая об обысках, Тупицкий не исключил, что в четверг, 22 апреля, в доме его тещи в Василькове полиция могла "поставить закладки для прослушивания".

"Вчера (22 апреля, - Авт.) я приехал в Васильков на дачу в дом моей тещи, но приехал наряд полиции и сказал, что якобы двор заминирован. Или они там сделали какие-то закладки, поскольку на месте были оперативные группы, меня во двор не пускали, или это просто кто-то похулиганил, или меня хотят запугать таким образом", - считает он.

Как сообщал "Телеграф", после отстранения Владимиром Зеленским от должности главы КСУ Александр Тупицкий полетел на отдых в Дубаи, который стал поводом для громкого скандала из-за своей стоимости. Так, в пресс-службе КСУ заявили, что на отдых в Дубаи Тупицкий потратил чуть больше 242 тысяч гривен, хотя накануне СМИ говорили о более внушительных цифрах – 300 тысяч гривен за сутки. Также Тупицкого заметили на вечеринке организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы НАБУ вручили председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд. Отметим, что позже Тупицкий обратился в Верховный суд Украины с иском, в котором попытался оспорить указ президента Владимира Зеленского о своем отстранении от должности. Но Окружной админсуд Киева (ОАСК) отклонил иск Тупицкого. А 27 марта Зеленский отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.