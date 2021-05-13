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Вслед за Медведчуком: следователи с самого утра обыскивают Тупицкого

Вслед за Медведчуком: следователи с самого утра обыскивают Тупицкого
Обновлено 09:52 Сегодня Телеграф

По месту жительства экс-главы Конституционного суда Украины и лишенного статуса судьи КС Александра Тупицкого в четверг, 13 мая, утром проходит обыск.

Об этом сообщает "ZN.UA" со ссылкой на источники в Государственном бюро расследований (ГБР).

По информации издания, следователи ГБР пришли по адресу проживания Тупицкого в 6 утра четверга. Обыск проводится в присутствии Тупицкого, его жены, двух малолетних детей и адвоката.

"Согласно ч. 1 ст. 234 УПК Украины обыск проводится с целью выявления сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления поиска орудия уголовного преступления или имущества, которое было получено в результате его совершения, а также с целью установления разыскиваемых лиц", - говорится в соответствующем постановлении Печерского районного суда Киева, имеющегося в распоряжении издания.

В постановлении суда не приводится содержания доказательств, поскольку ходатайство ограничено тайной досудебного расследования.

Судебное заседание, на котором было принято решение об обысках, проводилось в закрытом режиме в соответствии с УПК.

Как известно, это уже не первые обыски, которые проводят у Тупицкого правоохранители. Так 22 апреля Печерский райсуд Киева принял 13 постановлений об обысках в квартире, доме, автомобилях, по месту работы и у родственников Тупицкого.

Сам Тупицкий предположил, что полиция могла "поставить закладки для прослушивания" в доме его тещи в Василькове (Киевская обл.).

Отметим, что 11 мая у политика и олигарха Виктора Медведчука прошли обыски в доме по улице Монтажников в Киеве.

Сам Медведчук позже назвал эти обыски противозаконными и политической расправой со стороны властей.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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ГБР, Обыски, Александр Тупицкий.
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