Отстраненного Тупицкого оставили без зарплаты

Выплаты заработных плат экс-главе Конституционного суда Украины и лишенного статуса судьи КС Александру Тупицкому и Александру Касминину временно остановлена по решению и.о. главы Суда.

Об этом сообщает Конституционный суд Украины в ответ на запрос "Радио Свобода".

"Исполняющий обязанности главы Конституционного суда Украины издал распоряжение от 30 апреля 2021 года № 34/01 2021-ОД о временном приостановлении Касминину Александру и Тупицкому Александру выплат вознаграждения судьи до решения дел по искам, поданным ими по обжалованию указа президента Украины "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" от 27 марта 2021 №124/2021", - говорится в ответе суда.

При этом исполняющим обязанности главы КС сейчас де-факто является заместитель главы Суда Сергей Головатый, хотя судьи не поручали ему этого.

В КСУ отметили, что Тупицкому и Касминину осуществили выплаты только за первую половину апреля 2021 года.

Как сообщалось, 13 мая по месту жительства Тупицкого в четверг, 13 мая, утром ГБР провела обыски.

Возможное дальнейшее развитие событий проанализировал для "Телеграфа" адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь.