Щедрость по-украински: экс-глава КСУ Тупицкий даже после увольнения получает зарплату в 120 тысяч (документ)

Бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий, чье назначение на должность отменил президент Владимир Зеленский в марте 2021 года, продолжает получать зарплату. В апреле ему начислили 120 тысяч гривен.

Об этом в facebook написал юрист Роман Васильняк.

"Недоуволенный Председатель КСУ Тупицкий продолжает получить зарплату. Капнуло еще 120 тысяч. (Уточнение - это лишь аванс). В это же время он не появятся на рассмотрение протоколов об административных правонарушениях и на избрании ему меры пресечения", - отметил автор сообщения.

В реестре деклараций также есть информация о начислении Тупицкому 118375 гривен заработной платы.

Как выяснилось, никаких документов о прекращении трудовых отношений с Тупицким судом не издавались. Поэтому он и продолжает получать зарплату, в том числе и премии, сообщает liga со ссылкой на и.о. главы Конституционного суда Сергея Головатого. То есть, фактически указ президента остался без внимания.

Напомним, Зеленский отстранил Тупицкого еще в декабре 2020 года. Однако, судья попытался оспорить это решение в Окружном административном суде, который отклонил его иск. Все это продолжалось до тех пор, пока глава Банковой не отменил указ беглого экс-президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого главой КСУ

Также его подозревают в подкупе свидетеля и даче заведомо неправдивых показаний.