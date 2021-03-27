Пара для Тупицкого: кто такой судья Александр Касминин, "засветившийся" в указе Зеленского

Вместе с Александром Тупицким должности в Конституционном суде лишился и судья Александр Касминин.

"Телеграф" выяснил, чем именно не угодил последний Владимиру Зеленскому.

В ноябре 2020 года журналист Денис Бигус провел расследование, в ходе которого выяснилось, что 55-летний Касминин, который стал судьей КСУ 17 сентября 2013 года, успел изрядно обогатиться.

Так, за годы своего судейства он прикупил 17 земельных участков общей площадью 22 га, создал автопарк на общую сумму в 3 миллиона гривен и даже пристроил дочь помощницей в Конституционный суд Украины.

Но еще больший прецедент заключается в том, что Касминин присвоил и приватизировал в личную собственность служебную квартиру за 5 миллионов гривен.

Все свои действия он объяснил одной фразой: "судья – гражданин Украины, имеет право и на такое".

Интересные факты

До своего судейства Александр Касминин работал слесарем, водителем Ланновский сахарного комбината. Проходил срочную военную службу. После окончания в 1990 году Харьковского юридического института им. Ф. Э. Дзержинского работал стажером помощника прокурора, помощником прокурора прокуратуры Семеновского района Полтавской области, следователем прокуратуры Диканьского района Полтавской области. В марте 2011 года на заседании Высшего совета юстиции был назначен председателем апелляционного суда Полтавской области. 17 сентября 2013 Указом Президента Украины №-513/2013 от 17.09.2013 назначен Судьей Конституционного Суда Украины.

Как сообщал "Телеграф", ранее покинуть страну на фоне отъезда из Украины отстраненного главы суда Александра Тупицкого планировал еще один судья КСУ Игорь Слиденко.