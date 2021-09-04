Россиянину запретили 3 года посещать Украину за поездку в Крым

Гражданину России запретили посещать Украину за поездку в Крым

Молодого российского блогера и топ-менеджера Филиппа Фирстова, прилетевшего в киевский аэропорт "Жуляны" из польской Варшавы, работники контрольно-пропускного пункта задержали и отправили назад в Польшу, запретив въезд в Украину на 3 года.

Об этом в субботу, 4 сентября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Судя по информации на сайте, случай произошел в пятницу, 3 августа.

Причиной такого решения пограничной службы было то, что 24-летний гражданин РФ в 2017 году незаконно посетил оккупированную территорию Автономной республики Крым.

Российского топ-менеджера одного из холдингов задержали во время проверки документов.

В пограничной службе усомнились в заявлении парня о том, что он приехал в Украину для встречи с друзьями.

В результате россиянина отправили назад в Варшаву и запретили посещать Украину на протяжении трех лет.

Фирстов написал о случившемся на своей странице в Instagram, возмутившись решением украинских пограничников.

По словам российского топ-менеджера, он направился в Украину, поскольку здесь на выходных должен был выступать его ментор с темой денег и мышления.

Во время контроля парня спросили, не посещал ли он Крым, на что он честно ответил, хотя поплутал года и сказал, что был там в 2015, а не в 2017.

После этого гражданину РФ поставили штамп в паспорте и запретили въезд в Украину.

Парень рассказывает, что в 2017 году приезжал Крым всего на несколько дней, а теперь зря потерял 80 тысяч рублей (более 29,5 тыс. гривен) на поездки в Украину и обратно.

"Спасибо вам братья! Хорошо встретили", — подытожил свой пост Фирстов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий трижды посещал территорию оккупированного Крыма, будучи еще на должности судьи.

Напоминаем, что в феврале 2021 года в некоторых турецких СМИ опубликовали карты, как будет выглядеть территория государства до 2050 года, судя по которой в Турции "замахнулись" на Донбасс и Крым.