Хоче відновити СРСР: у США розповіли про плани Путіна
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У США вважають такий розвиток подій "неприйнятним".
У США вважають, що російський президент Володимир Путін має намір відновити СРСР, що передбачає здобуття впливу над країнами, які раніше були його частиною.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN.
Він зазначив, що для цих цілей Кремлю знадобиться відновити сферу впливу над країнами, які раніше були у складі Радянського Союзу.
"Це одна з цілей президента Путіна", — наголосив Блінкен.
За його словами, такий результат подій є неприйнятним.
Як повідомлялося раніше, у ніч із 2 на 3 січня президент США Джо Байден провів переговори з українським колегою Володимиром Зеленським. Американський лідер запевнив, що його країна надалі продовжуватиме підтримувати Україну як у плані протидії російській агресії, так і в питаннях євроатлантичної інтеграції.
Ці заяви пролунали на тлі висунення Росією вимог до США та НАТО щодо "гарантій безпеки". У них влада РФ вимагала від Альянсу вивести війська з країн Балтії, а також пообіцяти, що НАТО не прийматиме Україну до свого складу.
Від США у проекті договорів вимагають припинити військову співпрацю з Україною та іншими країнами колишнього СРСР, а також пообіцяти, що на їхніх територіях не будуть розміщені військові бази
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