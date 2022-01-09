Хоче відновити СРСР: у США розповіли про плани Путіна

У США вважають такий розвиток подій "неприйнятним".

У США вважають, що російський президент Володимир Путін має намір відновити СРСР, що передбачає здобуття впливу над країнами, які раніше були його частиною.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN.

Він зазначив, що для цих цілей Кремлю знадобиться відновити сферу впливу над країнами, які раніше були у складі Радянського Союзу.

"Це одна з цілей президента Путіна", — наголосив Блінкен.

За його словами, такий результат подій є неприйнятним.

Як повідомлялося раніше, у ніч із 2 на 3 січня президент США Джо Байден провів переговори з українським колегою Володимиром Зеленським. Американський лідер запевнив, що його країна надалі продовжуватиме підтримувати Україну як у плані протидії російській агресії, так і в питаннях євроатлантичної інтеграції.

Ці заяви пролунали на тлі висунення Росією вимог до США та НАТО щодо "гарантій безпеки". У них влада РФ вимагала від Альянсу вивести війська з країн Балтії, а також пообіцяти, що НАТО не прийматиме Україну до свого складу.

Від США у проекті договорів вимагають припинити військову співпрацю з Україною та іншими країнами колишнього СРСР, а також пообіцяти, що на їхніх територіях не будуть розміщені військові бази