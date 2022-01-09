Хочет восстановить СССР: в США рассказали о планах Путина
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В США считают такое развитие событий "неприемлемым".
В США считают, что российский президент Владимир Путин намерен восстановить СССР, что предусматривает получение влияния над странами, которые ранее были его частью.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.
Он отметил, что для этих целей, Кремлю понадобится восстановить сферу влияния над странами, которые ранее были в составе Советского Союза.
"Это одна из целей президента Путина", — подчеркнул Блинкен.
По его словам, такой исход событий является неприемлемым.
Как сообщалось ранее, в ночь с 2 на 3 января президент США Джо Байден провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил, что его страна будет в дальнейшем продолжать поддерживать Украину, как в плане противодействия российской агрессии, так и в вопросах евроатлантической интеграции.
Эти заявления прозвучали на фоне выдвижения Россией требований к США и НАТО относительно "гарантий безопасности". В них власти РФ потребовали от Альянса вывести войска из стран Балтии, а также пообещать, что НАТО не станет принимать Украину в свой состав.
От США в проекте договоров требовалось прекратить военное сотрудничество с Украиной и другими странами бывшего СССР, а также пообещать, что на их территориях не будут размещены военные базы
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