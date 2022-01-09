Укр

Хочет восстановить СССР: в США рассказали о планах Путина

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Энтони Блинкен Новость обновлена 09 января 2022, 18:08
Энтони Блинкен

В США считают такое развитие событий "неприемлемым".

В США считают, что российский президент Владимир Путин намерен восстановить СССР, что предусматривает получение влияния над странами, которые ранее были его частью.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN.

Он отметил, что для этих целей, Кремлю понадобится восстановить сферу влияния над странами, которые ранее были в составе Советского Союза.

"Это одна из целей президента Путина", — подчеркнул Блинкен.

По его словам, такой исход событий является неприемлемым.

Как сообщалось ранее, в ночь с 2 на 3 января президент США Джо Байден провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Американский лидер заверил, что его страна будет в дальнейшем продолжать поддерживать Украину, как в плане противодействия российской агрессии, так и в вопросах евроатлантической интеграции.

Эти заявления прозвучали на фоне выдвижения Россией требований к США и НАТО относительно "гарантий безопасности". В них власти РФ потребовали от Альянса вывести войска из стран Балтии, а также пообещать, что НАТО не станет принимать Украину в свой состав.

От США в проекте договоров требовалось прекратить военное сотрудничество с Украиной и другими странами бывшего СССР, а также пообещать, что на их территориях не будут размещены военные базы

Теги:
#США #Россия #Владимир Путин #СССР #Энтони Блинкен
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