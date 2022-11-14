Острожно, милота зашкаливает: очаровательные снимки украинских звездных отцов с их детками (фото)
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Эти милейшие фото растопят сердце любой женщины
Быть папой — это самая трудная работа в мире, ведь нужно исполнять сразу несколько ролей одновременно. Это и учитель, и охранник, и друг, и советник, иногда нужно быть также немного мамой, и на этом "должности" не заканчиваются. Сегодня мы хотим показать вам, как со своей ролью отца справляются знаменитые украинские папы. Отметим, что некоторые из них — многодетные отцы.
"Телеграф" собрал подборку самых милых и трогательных снимков известных украинских отцов с их дочками и сыночками. Предупреждаем сразу — контент максимально очаровательный, поэтому носовые платочки приветствуются.
Президент Украины Владимир Зеленский воспитывает двоих деток — дочь Сашу и сына Кирилла.
Известный шоумен и телеведущий Сергей Притула — многодетный отец. Мужчина "обладатель" сына Дмитрия и двух дочерей — Соломии и Стефании. Отметим, что Притула лично присутствовал на всех родах.
Звезда "Орла и Решки", украинский телеведущий Андрей Бедняков, который кстати совсем недавно стал папой во второй раз, имеет полный комплект — дочь Ксения и сын Остап.
Еще один многодетный отец из нашей подборки — известный украинский музыкант, лидер группы "Антитіла", певец Тарас Тополя. В их арсенале с супругой, певицей ALYOSHA, два сына и маленькая дочь.
Популярный комик и шоумен Евгений Кошевой живет в девичьем царстве — у него две дочери Варвара и Серафима.
Еще один известный украинский телеведущий, который может похвастаться полным "комплектом", а именно дочерью Валерией и сыном Марком — Александр Педан.
И снова многодетный отец — популярный телеведущий Григорий Решетник. Мужчина может похвастаться уникальным "набором" — супруга родила ему троих сыновей.
Украинский телеведущий и продюсер Юрий Горбунов также может похвастаться арсеналом сыновей. Однако у него их пока только двое.
Украинский музыкант Сергей Бабкин вместе с супругой воспитывают четырех детей: двоих совместных, и по сыну от своих предыдущих браков.
Двоих пацанов также воспитывает и певец Дмитрий Монатик. Стоит отметить, что мальчишки очень похожи на своего звездного отца.
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