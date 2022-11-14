Обережно, милота зашкалює: чарівні знімки українських зіркових батьків із їхніми дітками (фото)

Ці милі фото розтоплять серце будь-якої жінки

Бути татом — це найважча робота у світі, адже потрібно виконувати одразу кілька ролей одночасно. Це і вчитель, і охоронець, і друг, і радник, іноді треба бути також трохи мамою, і на цьому "посади" не закінчуються. Сьогодні ми хочемо показати вам, як зі своєю роллю батька справляються славетні українські папи. Зазначимо, деякі з них — багатодітні батьки.

"Телеграф" зібрав добірку наймиліших і зворушливих знімків відомих українських батьків із їхніми доньками та синочками. Попереджаємо відразу — контент максимально чарівний, тому хусточки носові вітаються.

Президент України Володимир Зеленський виховує двох діток – дочку Сашу та сина Кирила.

Відомий шоумен та телеведучий Сергій Притула – багатодітний батько. Чоловік "володар" сина Дмитра та двох дочок — Соломії та Стефанії. Зазначимо, що Притула особисто був присутній на всіх пологах.

Зірка "Орла та Решки", український телеведучий Андрій Бєдняков, який до речі зовсім недавно став татом вдруге, має повний комплект — дочку Ксенію та сина Остапа.

Ще один багатодітний батько з нашої добірки – відомий український музикант, лідер гурту "Антитіла", співак Тарас Тополя. У їхньому арсеналі з дружиною, співачкою ALYOSHA, два сини та маленька дочка.

Популярний комік та шоумен Євген Кошовий живе у дівочому царстві — у нього дві доньки Варвара та Серафима.

Ще один відомий український телеведучий, який може похвалитися повним "комплектом", а саме дочкою Валерією та сином Марком Олександр Педан.

І знову багатодітний батько — найпопулярніший телеведучий Григорій Решетник. Чоловік може похвалитися унікальним "набором" — дружина народила йому трьох синів.

Український телеведучий та продюсер Юрій Горбунов також може похвалитися арсеналом синів. Однак у нього їх поки що лише двоє.

Український музикант Сергій Бабкін разом із дружиною виховують чотирьох дітей: двох спільних, та по сину від своїх попередніх шлюбів.

Двох пацанів також виховує співак Дмитро Монатик. Варто відзначити, що хлопчаки дуже схожі на свого зіркового батька.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто зі світових знаменитостей не побоявся народити свого первістка після 40 років.