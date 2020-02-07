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Группе российских актеров запретили въезд в Украину

Группе российских актеров запретили въезд в Украину
10:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГПСУ

Новости Украины:Российским актерам, попытавшимся дважды попасть в Украину из Молдовы, запретили въезд на 10 лет.

Группа российских актеров, которые пытались обманом попасть в Украину, получила запрет на въезд на 10 лет.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда предварительно установили, что иностранцы - участники лирической комедии "Идеальный свидетель" и согласно заверениям относительно них нет оснований для недопущения к гастрольным мероприятиям. Однако выяснилось, что двое из россиян - актеры, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где принимали участие в съемках фильма", - говорится в сообщении.

Пограничники отказали им во въезде в Украину и проставили запрет въезда в Украину сроком на 3 года.

В частности, среди актеров Игорь Ливанов, Елена Корикова и Павел Баршак.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, из-за чего также были не пропущены через границу. Остальные граждане России отказались ехать в Украину.

После завершения всех процедур их вернули в Республику Молдова.

Однако, по данным пограничников, уже через несколько часов эта группа иностранцев снова появилась на украинской границе. "На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, вероятно надеясь, что им все же удастся попасть в нашу страну. Отдельные иностранцы четко понимали наличие у них запрета на въезд", - отмечается в сообщении.

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Однако граждане РФ вновь были остановлены во время мероприятий пограничного контроля и не пропущены в Украину. На этот раз двое граждан России, которые уже имели запрет въезда в Украину, своими действиями из-за умышленного неисполнения решения совершили правонарушение по ст.203-1 КУоАП и были привлечены к ответственности, получив штраф. Кроме того, им продлен срок запрета до 10 лет, отметили в ГПСУ.

Остальным 4 гражданам России проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года в соответствии с нормами закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

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Россия, ГПСУ, Российские актеры, Въезд в Украину.
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