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Сколько россиян едут в Украину: пограничники опубликовали статистику

Сколько россиян едут в Украину: пограничники опубликовали статистику
14:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГПСУ

Новости Украины:Украинские пограничники опубликовали статистику по пересечению границы отечественными гражданами и иностранцами в 2019 году.

Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, спрос на посещение Украины растет, в частности, у иностранцев.

По показателям 2014 года, на въезд и выезд было подвергнуто контролю около 13 млн иностранцев, в 2017 – 14,6 млн, то 2019 год закрыт цифрой 27,3 млн. Границу с Евросоюзом в прошлом году проследовали 6,3 млн граждан: 2,4 млн - на границе с Польшей. "Кроме того, 7,9 млн иностранных граждан пересекли границу с Молдовой, 4,5 млн – с Беларусью, 2,8 млн – с Россией", - говорится в сообщении.

"Всего на сухопутном участке границы паспортному контролю в 2019 году было оформлено 21,5 млн иностранцев. В то же время иностранцы нередко выбирали авиапутешествия. В аэропортах оформление на въезд и выезд прошли 5,5 млн иностранных граждан, и еще около 265 тыс. гостей нашей страны были подвергнуты паспортному контролю на морском участке границы", - рассказали в Госпогранслужбе.

Украинскую границу в течение года пересекли более 100 млн человек

Пограничники фиксируют, что с 2018 года Украина стала более привлекательной для граждан Германии, Лихтенштейна, Великобритании, Литвы, Латвии, Швеции, Люксембурга, Австрии.

"В то же время зафиксировано некоторое уменьшение въезда в Украину со стороны россиян, по сравнению с 2018 годом – на 7%. Также показатель упал относительно въезда в Украину граждан, которые направлялись из Беларуси (на 13%), Венгрии (10%), Словакии (14%), Казахстана, Нидерландов (9%), Испании (13%) и Бангладеш (21%)", - отметили в пограничном ведомстве.

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Отмечается, что каждый год пограничники фиксируют увеличение пассажиропотока в авиационных, сухопутных и морских пунктах пропуска.

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Россия, Пограничники, Граница, ГПСУ.
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