Девочка или мальчик: Анатолий Анатолич рассекретил пол будущего ребенка (фото, видео)

Украинский шоумен, ведущий утреннего шоу "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич вместе с семьей узнал о поле своего будущего ребенка.

В понедельник, 8 марта, в прямом эфире на телеканале "Украина" в кругу коллег супруги разрезали праздничный торт, коржи которого были окрашены в синий цвет.

"Разрезали торт и узнали кто у нас будет. Ну вы поняли. Я буду отцом мальчика. Пока не понимаю как это, но думаю это круто. Всем хороших новостей", - написал радостный отец на странице в Инстаграме.

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Его жена Юлия также поделилась эмоциями у себя в аккаунте.

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Добавим, что супруги уже воспитывают двух дочерей: Алису (2011) и Лолиту. Интересно, что крещеной мамой старшей дочери является украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас проживает и работает в России.

Девочки сразу сказали, что хотели бы братика.

Напомним, что о будущем пополнении в семье Анатолия Анатолича стало известно 24 февраля, когда Юлия была на 20 неделе беременности.