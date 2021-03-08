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Девочка или мальчик: Анатолий Анатолич рассекретил пол будущего ребенка (фото, видео)

Девочка или мальчик: Анатолий Анатолич рассекретил пол будущего ребенка (фото, видео)
Обновлено 13:55 Сегодня Телеграф Фото: instagram Юлии Бойко

Украинский шоумен, ведущий утреннего шоу "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич вместе с семьей узнал о поле своего будущего ребенка. 

В понедельник, 8 марта, в прямом эфире на телеканале "Украина" в кругу коллег супруги разрезали праздничный торт, коржи которого были окрашены в синий цвет.

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"Разрезали торт и узнали кто у нас будет. Ну вы поняли. Я буду отцом мальчика. Пока не понимаю как это, но думаю это круто. Всем хороших новостей", - написал радостный отец на странице в Инстаграме.

Его жена Юлия также поделилась эмоциями у себя в аккаунте.

 
 
 
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A post shared by ЮЛА | PR & music business (@yulattt)

Добавим, что супруги уже воспитывают двух дочерей: Алису (2011) и Лолиту. Интересно, что крещеной мамой старшей дочери является украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас проживает и работает в России.

Девочки сразу сказали, что хотели бы братика.

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Напомним, что о будущем пополнении в семье Анатолия Анатолича стало известно 24 февраля, когда Юлия была на 20 неделе беременности.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Анатолий Анатолич, Владимир Остапчук, Юлия Бойко.
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