"Редкий клип без пошлости": поклонники Лободы в восторге от ее нового видео

Известная певица Светлана Лобода, недавно попавшая в скандал на проекте "Голос", в пятницу, 5 марта, представила свой новый клип на песню "Родной".

Видео было размещено на официальном YouTube-канале звезды. По количеству просмотров клип скоро достигнет двух миллионов.

В клипе, в котором ведется переписка бывших возлюбленных, сыграли российские актеры Аня Чиповская и Юрий Борисов.

"В жизни каждого из нас случаются встречи, которые меняют ее навсегда. Но иногда, мы не встречаем любовь, мы ее узнаем. Она приходит сигналами из прошлой жизни, обрывками снов, памятью душ...", - делится Лобода в Инстаграме.

Кадры из клипа "Родной" LOBODA

Кадры из клипа "Родной" LOBODA

Несмотря на успешное развития творческой карьеры, Светлана Лобода также известна как личность скандальная. В декабре прошлого года она вместе с певцом Валерием Меладзе выступила на одном из мероприятий в Киеве. Несмотря на ситуацию в мире с пандемией, концерт проходил без соблюдения карантинных норм.

Также можно вспомнить о неприятной ситуации на премии "Золотой граммофон", на котором певица отказалась выступать по объяснимым причинам.