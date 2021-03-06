Скачать
Суббота, 06.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди
Украинцев колят остатками вакцины от COVID-19: кто и как может получить дозу вне очереди
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Автобус с украинцами слетел в канаву в Польше: уже шесть погибших и много пострадавших (фото)
Автобус с украинцами слетел в канаву в Польше: уже шесть погибших и много пострадавших (фото)
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху

"Редкий клип без пошлости": поклонники Лободы в восторге от ее нового видео

"Редкий клип без пошлости": поклонники Лободы в восторге от ее нового видео
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram LOBODA

Известная певица Светлана Лобода, недавно попавшая в скандал на проекте "Голос", в пятницу, 5 марта, представила свой новый клип на песню "Родной".

Видео было размещено на официальном YouTube-канале звезды. По количеству просмотров клип скоро достигнет двух миллионов.

"Это же нереальнооо": Дорофеева представила первую песню из нового альбома - "a tebe..."

В клипе, в котором ведется переписка бывших возлюбленных, сыграли российские актеры Аня Чиповская и Юрий Борисов.

"В жизни каждого из нас случаются встречи, которые меняют ее навсегда. Но иногда, мы не встречаем любовь, мы ее узнаем. Она приходит сигналами из прошлой жизни, обрывками снов, памятью душ...", - делится Лобода в Инстаграме.

"Хит" Новый трек Каменских обсуждают в сети

Кадры из клипа "Родной" LOBODA

Кадры из клипа "Родной" LOBODA

Несмотря на успешное развития творческой карьеры, Светлана Лобода также известна как личность скандальная. В декабре прошлого года она вместе с певцом Валерием Меладзе выступила на одном из мероприятий в Киеве. Несмотря на ситуацию в мире с пандемией, концерт проходил без соблюдения карантинных норм.

Также можно вспомнить о неприятной ситуации на премии "Золотой граммофон", на котором певица отказалась выступать по объяснимым причинам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 157

Все по теме:

Лобода, Клипы, Светлана Лобода, Родной.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Столкнулись на скорости 120-150 км/ч: открылись детали смертельного ДТП с патрульными под Одессой
02 Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
03 Патрульные попали в смертельную аварию с возгоранием под Одессой (фото и видео)
04 "Во Львове московской х***и не будет": новые детали скандала с избиением музыканта
05 Порноактриса пришла на кастинг шоу "Холостяк"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Травмы позвоночника, конечностей, органов: стало известно о состоянии разбившихся в Польше украинцев
Травмы позвоночника, конечностей, органов: стало известно о состоянии разбившихся в Польше украинцев
Саакашвили удивил украинцев, придя к Шустеру... с крысой (видео)
Саакашвили удивил украинцев, придя к Шустеру... с крысой (видео)
Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
В Греции водометами разгоняли протесты сторонников осужденного террориста (фото, видео)
В Греции водометами разгоняли протесты сторонников осужденного террориста (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь