Лобода влипла в скандал из-за ребенка на шоу "Голос"

Украинская певица Светлана Лобода живет и работает в России. Последнее время ее имя все чаще встречается в заголовках различных СМИ в сочетании со словами скандал и критика.

12 февраля в России стартовал детский "Голос", в котором одним из звездных наставников является Светлана. И именно с этим шоу связан новый скандал с певицей.

Во время выступления одной из участниц, семилетней Алисы, Лобода танцевала и подпевала девочке. А после окончания номера предложила Алисе станцевать, пока она будет петь. Так, как девочку никто из наставников не выбрал, возможно Лобода хотела так подбодрить малышку, но вышло все иначе. Звезда в прямом и переносном смысле закрыла Алису собой.

Также, негодование было вызвано и довольно откровенным образом артистки как для эфиров детского шоу. Лобода примерила блестящий комбинезон со стразами и откровенным декольте.

Актер Стас Садальский в своем блоге отметил, что жестко оценил поступок. Он и вовсе считает, что артистка выскочила на сцену в нетрезвом виде, чтобы все увидели ее костюмчик с разрезом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стас Садальский️ (@stassadal)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Лобода устроила скандал из-за ванной и номера коллеги по сцене Мари Краймбрери.