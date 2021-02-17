Скачать
Среда, 17.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Электоральный вопрос: как отразится история с Шарием и каналами Медведчука на рейтинге Зеленского
Электоральный вопрос: как отразится история с Шарием и каналами Медведчука на рейтинге Зеленского
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
Рада приняла важное постановление о Революции Достоинства: как голосовали нардепы
Хороводы вокруг газопровода: как меняются позиции США и Германии по "Северному потоку-2" и чего ждать Украине
Хороводы вокруг газопровода: как меняются позиции США и Германии по "Северному потоку-2" и чего ждать Украине
Ломаченко исполнилось 33 года: лучшие моменты в карьере (видео)
Ломаченко исполнилось 33 года: лучшие моменты в карьере (видео)

Лобода влипла в скандал из-за ребенка на шоу "Голос"

Лобода влипла в скандал из-за ребенка на шоу "Голос"
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Украинская певица Светлана Лобода живет и работает в России. Последнее время ее имя все чаще встречается в заголовках различных СМИ в сочетании со словами скандал и критика.

12 февраля в России стартовал детский "Голос", в котором одним из звездных наставников является Светлана. И именно с этим шоу связан новый скандал с певицей. 

Во время выступления одной из участниц, семилетней Алисы, Лобода танцевала и подпевала девочке. А после окончания номера предложила Алисе станцевать, пока она будет петь. Так, как девочку никто из наставников не выбрал, возможно Лобода хотела так подбодрить малышку, но вышло все иначе. Звезда в прямом и переносном смысле закрыла Алису собой. 

Также, негодование было вызвано и довольно откровенным образом артистки как для эфиров детского шоу. Лобода примерила блестящий  комбинезон со стразами и откровенным декольте. 

Актер Стас Садальский в своем блоге отметил, что жестко оценил поступок. Он и вовсе считает, что артистка выскочила на сцену в нетрезвом виде, чтобы все увидели ее костюмчик с разрезом. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Стас Садальский️ (@stassadal)

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Лобода устроила скандал из-за ванной и номера коллеги по сцене Мари Краймбрери.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 501

Все по теме:

Голос, Критика, Певица, Светлана Лобода.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин впервые прокомментировал закрытие телеканалов Медведчука в Украине
02 Закарпатские мольфары дали противоречивые прогнозы на окончание пандемии коронавируса и войны на Донбассе
03 У Запада есть нужный рычаг: как ЕС может поставить режим Путина на грань разрушения, заставив уйти из Крыма и Донбасса
04 Языковой скандал в Днепре: появились данные о судьбе девушки, отказавшейся обслуживать клиентов на украинском
05 В одном из парков Киева обнаружили тело загадочно погибшей молодой девушки: первые подробности (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина возвращается к адаптивному карантину: что важно знать
Украина возвращается к адаптивному карантину: что важно знать
В скандале вокруг профессорши Бильченко случился новый поворот
В скандале вокруг профессорши Бильченко случился новый поворот
Жесткий карантин: стало известно, какой регион попадает в &quot;красную зону&quot;
Жесткий карантин: стало известно, какой регион попадает в "красную зону"
&quot;Я не скрываю никого, я просто это не афиширую&quot;: Олег Винник рассказал о личной жизни
"Я не скрываю никого, я просто это не афиширую": Олег Винник рассказал о личной жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь