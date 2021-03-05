"Это же нереальнооо": Дорофеева представила первую песню из нового альбома - "a tebe..."

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая на днях попала в яму на машине и пробила колеса, представила свой новый трек "a tebe..." ("а тебе"), анонс которого состоялся 26 февраля.

Это первый лид-сингл из первого мини-альбома исполнительницы под названием dofamin.

"Случай из a tebe… знаком практически каждой из нас: твои мысли о нем, а ему все равно, ты хочешь быть вместе, а он - нет, ты влюблена по уши, а ему…pohui. Но ты не жалеешь, что когда-та сказала ему да", - отметила Дорофеева в YouTube.

Слова песни принадлежат исполнительнице. Музыка - Надя Дорофеева, Михаил Бусин by MOZGI STUDIOS.

Фанаты отметили, что новый сингл 30-летней звезды "безумно качает", "песня шикарная", "это просто не передать словами".

Напомним, что в ноябре прошлого года Надя Дорофеева выпустила первый сингл в своей сольной карьере "Горит". Тогда мнения поклонников исполнительницы насчет песни разделились, а клип снят на нее и вовсе отметился нешуточным скандалом.