Продолжение "Диких танців": Руслана анонсировала новый альбом

Украинская певица и автор-исполнитель Руслана Лыжичко, которая запустила социальную инициативу по защите карпатских лесов, анонсировала выход нового музыкального альбома, который будет посвящен 30-летию независимости Украины в 2021 году.

Приятной новостью артистка поделилась в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" 4 марта, которое выходит на телеканале "1+1". Добавим, что в студии украинские звезды, в том числе и Лыжичко, получили прививки от коронавируса.

"Сейчас я приехала из студии, я записываю новый альбом, который я посвятила 30-летию нашей страны, и вы продолжение "Диких танців" таки увидите в этом году. Он выйдет", - рассказала Руслана.

Напомним, что Руслана Лыжичко является победительницей международного песенного конкурса "Евровидение-2004". В том же году певица получила звание Народной артистки Украины.

В 2020 году исполнительница отпраздновала 25-летие со дня свадьбы с украинским продюсером Александром Ксенофонтовым.

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Больше самых ярких достижений Русланы по ссылке.