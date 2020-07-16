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Эмоциональное видео: певица Руслана выступила против вырубки Карпат

Эмоциональное видео: певица Руслана выступила против вырубки Карпат
Обновлено 21:58 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com
Украинская певица Руслана призвала не быть равнодушными к проблеме, которая может завершиться экологической катастрофой. Артистка запустила социальную инициативу.

На официальной странице в Facebook певица Руслана Лыжичко опубликовала эмоциональный ролик, в котором решила указать на глобальную экологическую проблему, способную негативно сказаться на всю Украину.

Артистка запустила социальную инициативу "Карпаты. Место Силы". 16 июля вышел первый эпизод трилогии "Спасение", цель которого - продемонстрировать людям о надвигающейся катастрофе, вырубке Карпат и последствиях масштабных наводнений.

"Мы должны наконец понять, что спасая одно дерево, мы спасаем всю планету. Карпатские леса исчезнут, не потому что преступники и их заказчики будут творить беспредел, а потому что мы будем делать вид, что мы этого не замечаем. Жажда одних и равнодушие других сделают преступление совершенным", - написала в своем посте Руслана.

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Певица призывает положить конец беспощадной вырубке карпатских лесов, потому что только общество способно сохранить все красоты и богатства нашей украинской земли.

"Если вам кажется, что весь этот трэш - это беда одного поселка в Карпатах. Или одного, пусть и немалого, региона. Вы ошибаетесь. Это вызов всей Украине, каждому украинцу, это преступление перед всей планетой", - заявляет певица.

В рамках инициативы планируют создать интерактивную карту лесов и вырубок по всей Украине. Активисты призывают граждан не быть безразличным к данной проблеме, ведь экологические последствия будут прямо влиять на наших потомков.

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Руслана, Экология, Карпаты.

Автор:

Телеграф
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