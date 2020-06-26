Наводнение на Прикарпатье: в ОГА рассказали, сколько домов пострадало

Согласно заявлению главы Ивано-Франковской ОГА, наводнение на Прикарпатье задело уже 13 тысяч домов.

Ориентировочно, наводнение в Ивано-Франковской области задело 13 000 домов, но речь идет о разной степени разрушения.

Об этом сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив в эфире Свобода Live

"В некоторых случаях вода зашла просто во двор домов. В некоторых - вода зашла в помещение. Есть случаи, где вода нанесла значительные повреждения домам. В отдельных случаях дома фактически развалились.

При необходимости, область имеет заведения для отселения пострадавших. Это заведения, готовились, как резерв для обсервации и самоизоляции для больных на коронавирус", - рассказал он.

Потребности в эвакуации людей не было, заявил глава области. В большинстве случаев люди, которые остались без жилья, поселились у родственников.

По поводу человеческих потерь, то сейчас ситуация, по словам Федорова, неизменна: в Ивано-Франковской области два человека погибли, один считается пропавшим без вести.