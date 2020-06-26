В МВД назвали сроки восстановления после наводнений на западе Украины

Для того, чтобы наладить ситуацию после наводнений в западных областях Украины, нужно до 12 дней. Ликвидация и оценка последствий будет происходить еще день-два.

На ликвидацию последствий паводка на западной Украине понадобится около двух недель. Об этом заявил в обнародованном пресс-службой МВД видео министр внутренних дел Арсен Аваков.

Так, ликвидация последствий наводнений продлится еще день-два.

"А потом будем разворачивать работы и все это восстанавливать. Есть решение правительства, сначала осваиваем те деньги, которые выделены. Если мы видим, что по тем проектам, которые мы хотим реализовать, не хватает средств, Кабмин еще выделит. Время еще есть у нас. Мы сегодня-завтра еще оцениваем. Может, где-то не увидели мосты или ливневки. Цифры все будут просчитаны и будут реализованы", - сказал Аваков.

Также он добавил, что на восстановление после наводнения необходимо около 10-12 дней.

"Острая фаза будет идти 10-12 дней, когда будем просто налаживать дороги и жизнь. В некоторых населенных пунктах до сих пор нет доступов к автомобильным дорогам. Пока работает такая экстремальная ситуация. Я думаю, что в ближайшие несколько дней мы стабилизируем этот фактор, а затем будет большое строительство", - сообщил министр.

Как сообщалось, на Прикарпатье за два дня выпало более двух месячных норм осадков. такого не было два десятилентия.

На утро 25 июня, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Закарпатской и Тернопольской областях подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 117 км автодорог (большинство на Прикарпатье).

По состоянию на 7 утра 26 июня на западе Украины остаются подтопленными половина пострадавших домов, эвакуированы и отселены 900 человек.