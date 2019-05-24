Украинская певица Руслана сегодня отмечает день рождения: ТОП самых важных достижений

Новости шоу бизнеса: Талантливая певица, победительница "Евровидение" и "дикая Амазонка" сегодняшнего украинского шоу-бизнеса Руслана Лыжичко празднует сегодня свой день рождения.

Руслана - настоящая энергия Украины! Ее творчество дало шанс для мощного старта новой музыки из Украины на мировой уровень. Дикая, волевая, энергичная и искренняя - именно такой мы знаем и любим Руслану!

Благодаря своему таланту и целеустремленности она привезла в Украину победу на песенном конкурсе "Евровидение" в 2004 году и заставила говорить о себе весь мир. Руслана не боится трудностей и всегда движется не по течению, а скорее против нее, сознательно нарушая любые законы шоу-бизнеса! Она не гонится за трендами, а наоборот - создает их!

Мы решили поделиться с вами ТОП-ом вещей, в которых Руслана стала новатором и первопроходцем.

1. Руслана - исполнительница, которая впервые в Украине устроила большой концерт соединив симфонический оркестр и рок-группу (1996). Проект "Дзвінкий вітер" - первый самостоятельный проект Русланы после победы на фестивалях "Мелодія" (1994 год) и "Слов’янський базар" (1996 год). Это единственный в Украине проект, посвященный 500-летию Эпохи Возрождения. Можем сказать, что "Дзвінкий вітер" принес в украинскую культуру новую идеологию, в электронно-фонограммный море появилась волна живой музыки, такая модная и сегодня.

2. Именно Руслана начала возрождать традиции празднования Рождества и популяризировать украинские колядки. Начиная с 1996 года певица делала большие рождественские концерты и туры, а впоследствии Руслана положила начало традиции Рождественских фильмов.

3. Руслана первая артистка, которая представила киноклип "Знаю я" в формате DOLBY DIGITAL (2002) - первый музыкальный клип в Украине, снятый для показа в кинотеатрах! В нем - уникальные эксклюзивные кадры Карпат с вертолета, фантастические пейзажи, настоящее гуцульская свадьба, грандиозное шоу Русланы под открытым небом со сценой на водопаде и экстремальные кадры на вершине горы на высоте 1600 метров без страховки и дублеров.

4. Руслана первая современная исполнительница в Украине, которая популяризирует традиционный украинский музыкальный инструмент - трембиту. Также певица стала использовать звучание трембуют в аранжировках своих песен.

5. Альбом "Дикие танцы" - первый в Украине получил награду "Платиновый диск" (2003)! В течение 100 дней с момента релиза было распродано более 100 000 лицензионных копий альбома и это стало первой платиновой наградой для украинского артиста!

6. Певица Руслана - первая участница Евровидения, которая устроила промо-тур в рамках подготовки к песенному конкурсу (2004). Промо-тур и творчество Русланы получили огромное количество положительных отзывов от зрителей из разных стран Европы.

7. Руслана - первая украинка, которая одержала победу на песенном конкурсе Евровидение-2004. Кроме того, за выступление Русланы на Евровидении-2004 все страны-участницы дали певице баллы, кроме Швейцарии.

8. "Wild Dances" - первый трек украинского артиста, который возглавил европейские чарты и оставался в топе 14 стран в течение 97 недель, а также попал в "Europe Top 100".

9. Руслана - первая украинка, получившая престижную мировую музыкальную награду «World Music Awards» в Лас-Вегасе за наибольшее количество проданных в мире альбомов «Wild Dances». Трансляция состоялась в 160 стран мира, телеаудитория церемонии - около 1 миллиарда зрителей.

10. Руслана стала первым национальным Послом доброй воли ООН международной организации UNICEF в Украине.

11. Световое шоу мирового уровня впервые в Украине было организовано к 750-летию Львова - масштабный совместный проект Русланы и известного художника света из Германии Герта Хофа.

12. Руслана - первая украинка, получившая награду отважных женщин планеты «International Women of Courage Award», которая ежегодно вручается Госдепартаментом США за отвагу десяти женщинам со всего мира. Певицу награждала первая леди Мишель Обама (2014).

13. Руслана стала первой украинской певицей, которую приглашают на международные форумы и конференции, посвящены социальным темам человечества на разных континентах.

14. Первая украинка, которая стала послом возобновляемой энергии в мире - Руслана (2018). Активная деятельность и твердая позиция Русланы не остались незамеченными международным сообществом и платформой Global 100% RE. 28 сентября во время шоу-перформенса в рамках глобального саммита WindEnergy Hamburg 2018 (Германия) Руслане было официально провозглашено Международным послом возобновляемой энергии, она стала 22-м послом в мире, и одновременно первой и пока единственной в мире представительница из сферы музыки или искусства.

Можно только представить, какие еще первенства Руслана получит в мире, представляя Украину! Мы желаем имениннице всегда оставаться первой. Поздравляем Руслану Лыжичко с Днем рождения!