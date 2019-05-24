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Леся Никитюк обиделась на Потапа и Настю Каменских

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Леся Никитюк обиделась на Потапа и Настю Каменских
13:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В четверг, 23 мая, состоялась пышная свадьба Насти Каменских и Потапа.

Телеведущая Леся Никитюк опубликовала поздравление Потапу и Насте со свадьбой, вызвав бурное обсуждение в Сети.

Церемония бракосочетания прошла на территории столичного ресторана средиземноморской кухни Fabius, расположенного в элитном районе Конча-Заспа.

Поздравить Потапа и Настю с главным событием в жизни приехали близкие родственники, коллеги, друзья и многие звезды украинского шоу-бизнеса. А вот украинскую телеведущую Лесю Никитюк молодожены на торжество не позвали. Свою реакцию на это она опубликовала на своей странице в Instagram.

Это так мило: Оля Полякова выложила в сети видео со свадьбы Насти Каменских и Потапа (Видео)

Никитюк обратилась к своим подписчикам:

"Друзяшки, привет. Сейчас Леся Ивановна находится на праздновании свадьбы Потапа и Насти Каменских. Ну как.. Здесь их нет, конечно. Просто там не хватило столов и нам накрыли в "Авалоне". Потап и Настя, пью за вашу любовь!"

Тем самым она дала понять, что по какой-то причине ее не пригласили на мероприятие и приходится "отмечать" в другом месте.

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Знаменитости, Настя Каменских, Потап, Конча-Заспа, Леся Никитюк, Свадьба Потап и Настя Каменских.
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