Леся Никитюк обиделась на Потапа и Настю Каменских

Новости шоу бизнеса: В четверг, 23 мая, состоялась пышная свадьба Насти Каменских и Потапа.

Телеведущая Леся Никитюк опубликовала поздравление Потапу и Насте со свадьбой, вызвав бурное обсуждение в Сети.

Церемония бракосочетания прошла на территории столичного ресторана средиземноморской кухни Fabius, расположенного в элитном районе Конча-Заспа.

Поздравить Потапа и Настю с главным событием в жизни приехали близкие родственники, коллеги, друзья и многие звезды украинского шоу-бизнеса. А вот украинскую телеведущую Лесю Никитюк молодожены на торжество не позвали. Свою реакцию на это она опубликовала на своей странице в Instagram.

Никитюк обратилась к своим подписчикам:

"Друзяшки, привет. Сейчас Леся Ивановна находится на праздновании свадьбы Потапа и Насти Каменских. Ну как.. Здесь их нет, конечно. Просто там не хватило столов и нам накрыли в "Авалоне". Потап и Настя, пью за вашу любовь!"

Тем самым она дала понять, что по какой-то причине ее не пригласили на мероприятие и приходится "отмечать" в другом месте.