Вдохновленная Ольга Горбачева предложила Юрию Никитину снова пожениться

Новости шоу бизнеса: Певица Ольга Горбачева так вдохновилась свадьбой Насти Каменских и Потапа, что предложила супругу Юрию Никитину снова пойти под венец.

В четверг, 23 мая, состоялась пышная свадьба Насти Каменских и Потапа. Церемония бракосочетания прошла на территории столичного ресторана средиземноморской кухни Fabius, расположенного в элитном районе Конча-Заспа.

Поздравить Потапа и Настю с главным событием в жизни приехали близкие родственники, коллеги, друзья и многие звезды украинского шоу-бизнеса. Среди них Оля Полякова, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Тина Кароль, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, бывшая жена Потапа Ирина Горовая со своим бойфрендом и другие.

Кроме того, на свадьбе Потапа и Насти присутствовали супруги Ольга Горбачева и Юрий Никитин. Звездная пара так вдохновилась молодоженами, что сами не прочь были вновь сыграть свадьбу.

"Женишься на мне?", - поинтересовалась у мужа Горбачева.

На вопрос жены Никитин ответил утвердительное "Да!".

Напомним, что пара уже дважды играла свадьбу. Первый раз в 2007 году, после рождения первой дочери Полины, а второй раз - в 2014 году, после рождения второй дочери Серафимы. Церемония состоялась в Печерском ЗАГСе города Киева, а само торжество праздновали в замке Радомысль.