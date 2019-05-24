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Вдохновленная Ольга Горбачева предложила Юрию Никитину снова пожениться

Вдохновленная Ольга Горбачева предложила Юрию Никитину снова пожениться
16:38 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Ольга Горбачева так вдохновилась свадьбой Насти Каменских и Потапа, что предложила супругу Юрию Никитину снова пойти под венец.

В четверг, 23 мая, состоялась пышная свадьба Насти Каменских и Потапа. Церемония бракосочетания прошла на территории столичного ресторана средиземноморской кухни Fabius, расположенного в элитном районе Конча-Заспа.

Поздравить Потапа и Настю с главным событием в жизни приехали близкие родственники, коллеги, друзья и многие звезды украинского шоу-бизнеса. Среди них Оля Полякова, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Тина Кароль, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, бывшая жена Потапа Ирина Горовая со своим бойфрендом и другие.

Кроме того, на свадьбе Потапа и Насти присутствовали супруги Ольга Горбачева и Юрий Никитин. Звездная пара так вдохновилась молодоженами, что сами не прочь были вновь сыграть свадьбу.

"Женишься на мне?", - поинтересовалась у мужа Горбачева.

На вопрос жены Никитин ответил утвердительное "Да!".

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Напомним, что пара уже дважды играла свадьбу. Первый раз в 2007 году, после рождения первой дочери Полины, а второй раз - в 2014 году, после рождения второй дочери Серафимы. Церемония состоялась в Печерском ЗАГСе города Киева, а само торжество праздновали в замке Радомысль.

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Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Юрий Никитин, Ольга Горбачева, Instagram звезд.
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