Свадьба Потапа и Насти Каменских: кто поймал свадебный букет

Новости шоу бизнеса: 23 мая продюсер Потап и певица Настя Каменских сыграли свадьбу. На торжестве было немало традиций, в том числе и обряд, связанный с бросанием букета.

Видео этого момента попало в сеть. На кадрах видно, как за спиной невесты приготовились, как полагается, незамужние дамы, присутствовавшие на празднике. Согласно примете, девушка, которая его словит, выйдет замуж следующей.

Настя решила пощекотать нервишки незамужних девочек и бросила букет не сразу. В итоге, свадебный букет Каменских достался счастливой гостье, личность которой неизвестна.

Переглянути цей допис в Instagram Букет невесты #bearanddiamond Допис, поширений time_and_glass____ptp_and_nk (@time_and_glass____ptp_and_nk) 24 Тра 2019 р. о 12:44 PDT

На свадьбе Насти и Потапа также был обряд с разрезанием праздничного торта. Молодожены накормили друг друга лакомством, а потом, перепачканные кремом, поцеловались.

Свадьба Насти Каменских и Потапа прошла в загородном ресторанном комплексе Fabius, куда съехались все "сливки" отечественного шоу-бизнеса.

На праздничной вечеринке молодожены порадовали гостей своим выступлением. Они исполнили полюбившиеся многим хиты, такие как "Чумачечая весна", "Если вдруг" и другие. А треку "Не пара" артисты дали новую жизнь.