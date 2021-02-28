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Довольно известная личность: беременная Василиса Фролова рассказала, кто отец ее будущего ребенка

Довольно известная личность: беременная Василиса Фролова рассказала, кто отец ее будущего ребенка
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф Фото: instagram

43-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова ждет ребенка. Для ведущей это первый малыш. 16 февраля на праздновании своего дня рождения она устроила гендер-пати, на котором узнала пол будущего малыша. У Василисы будет мальчик.

Екатерина Осадчая не упустила возможности поздравить Фролову с днем рождения и прекрасными новостями. И также не успела расспросить телеведущую о протекании ее беременности и будущем отце малыша, ведь ранее Фролова не говорила об этом.

Беременная звезда украинского шоу-бизнеса призналась, отец ее первенца довольно известная личность на телевидения.

"Он – известный телевизионный продюсер" - призналась Василиса Фролова.

Беременная Василиса Фролова за несколько недель до родов снялась в откровенной фотосессии

Также, телеведущая отметила, что она сомневается в том, вернется ли к работе на телевидении, поскольку ей очень нравится быть в положении. Несмотря на свой возраст, ее беременность протекает хорошо и чувствует она себя замечательно.

Ранее, "Телеграф" писал, что ведущий Анатолий Анатолич в третий раз станет отцом. Супруга телеведущего находится на 20 неделе беременности.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Беременность, Телеведущая, Василиса Фролова.
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