Беременная Василиса Фролова узнала пол будущего ребенка на праздновании своего дня рождения (видео)

Украинская телеведущая Василиса Фролова ждет своего первенца. 16 февраля она отметила свое 41-летие, в честь которого устроила вечеринку.

Также, телеведущая решила этот день совместить с еще одним приятным событием. Василиса объединила свой праздник с гендер-пати, во время которого узнала пол будущего ребенка. У Василисы родится сын.

В сети появилось видео, на котором счастливая Фролова позирует посреди серпантина голубого цвета и с невероятной улыбкой на лице.

Напомним, о своей беременности телеведущая сообщила в ноябре 2020 года. Для нее это первый ребенок.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что во время беременности Фролова переболела коронавирусом и показала, как сдавала тест.