Киркоров после запрета в Украине засветился в компании Ани Лорак (фото)

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров, которого СБУ внесла в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, по причине поддержки аннексии Крыма Россией, на днях посетил вместе с отцом Бедросом Киркоровым и своими детьми церемонию открытия пятого ежегодного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall, на которой также присутствовали и другие представители российского шоу-бизнеса.

Среди участников были такие исполнители, как Вера Брежнева, Кети Топурия, Лолита Милявская, Николай Басков, Сергей Лазарев, Zivert, Григорий Лепс, Александр Панайотов и другие артисты, включая Ани Лорак, которая недавно обвинила мужа Брежневой, продюсера Константина Меладзе, в харрасменте. Напомним, что певицу поддержали Оля Полякова и бывшая солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Найник.

На открытие фестиваля 54-летний Филипп Киркоров выступил вместе с украинкой певицей MARUV, исполнив песню KOMILFO, а также сфотографировался практически со всеми коллегами, в том числе со своей любимицей Ани Лорак.

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Добавим, что фестиваль "Жара" отменили на следующий день после открытия в связи с ограничениями во время пандемии, введенными 24 июня губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Мероприятие должно было проходить с 23 по 27 июня включительно.

Напомним, что Киркоров прокомментировал внесение его в "черный список" СБУ, назвав украинских депутатов людьми "недалекими".