Опальна Лорак вперше з 2014-го дасть концерт в Одесі

Відома співачка Ані Лорак повернулася в Україну, щоб виступити в Одесі.

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, вирішила повернутися на батьківщину з концертом. Вперше з 2014-го року артистка виступить для українців в одному з нічних клубів Одеси — ITAKA, та ще й двічі — 16 і 17 серпня.

На своїй сторінці в Інстаграм Лорак вже опублікувала Сторіс, в якому повідомила, що з нетерпінням чекає концерту.

"Улюблена Одеса, зустрічаємося ввечері на концерті" — говорить на відео виконавиця.

На сайті Concert.ua повідомляється, що шанувальників Ані Лорак чекає грандіозне шоу, на якому артистка виконає всі найулюбленіші пісні публіки, в тому числі і українською мовою.

Відзначимо, що ось уже кілька років Ані Лорак живе і працює в Росії. З 2014 року Ані Лорак не виступала в Україні, а в січні 2015 року й зовсім взяла участь у фестивалі Григорія Лепса, проти якого відкрито кримінальне провадження за виступ з нагоди відкриття Кримського моста на окупованому півострові.

Також, варто додати, що за виступи в країні-агресора Ані Лорак була розкритикована своїми українськими колегами — Андрієм Данилком та Дмитром Клімашенко.

Раніше, "Телеграф" писав, що Ані Лорак знаходиться в дружніх відносинах з багатьма зірками російського шоу-бізнесу, зокрема зі співаком Філіпом Кіркоровим, якого СБУ внесла до списку осіб, що загрожують національній безпеці України, унаслідок підтримки анексії Криму Росією.