Укр

"От прежней красоты не осталось ничего": Ани Лорак не узнали на новом фото

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Артистку не узнали в ее новых образах Новость обновлена 04 октября 2021, 12:25
Артистку не узнали в ее новых образах

Вокруг свежих снимков звезды развернулась волна споров.

Пользователи соцсетей активно обсуждают новые фото певицы Ани Лорак (настоящее имя Каролина), на которых она едва похожа на себя.

Звезда опубликовала снимки на своей странице в Instagram.

Артистка показала в сети четыре новые фотографии, на каждой из которых она в разных образах. На первого фото звезда имеет светлый рыжий цвет волос. На певице надето зеленое платье, которое прекрасно подчеркивает ее фигуру и пышную грудь.

Звезда похвасталась на фото шикарной фигурой, но не все оценили
Звезда похвасталась на фото шикарной фигурой, но не все оценили

На следующем снимке Ани Лорак имеет уже более темный цвет волос. Она уверенно позирует в роскошной длинном платье синего цвета с разрезом.

Образы Ани Лорак понравились не всем ее подписчикам
Образы Ани Лорак понравились не всем ее подписчикам

На третьем фото у певицы очень нежный образ. Она одета в длинное платье бежевого и серого цветов. Вокруг звезды толпятся девушки в длинных белых нарядах, которые будто держат артистку на нитях.

Фото Лорак вызвали активное обсуждение
Фото Лорак вызвали активное обсуждение

Наряд со следующего снимка менее откровенный, чем предыдущие. Там певца одета в длинное синее платье и красную накидку. На этом фото волосы звезды светлее, чем на предыдущих и немного короче.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на фото артистки. Кому-то они понравились, однако нашлись и те, кто захейтил нынешний внешний вид Каролины.

"От былой красоты ничего не осталось", — написала одна из подписчиц певицы, с которой начали спорить сторонники Лорак.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 27 сентября Ани Лорак отпраздновала свой день рождения — ей исполнилось 43 года.

Теги:
#Соцсети #Ани Лорак #Фото #Певицы
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