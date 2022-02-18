Хирург раскрыл стоимость пластических операций Пугачевой

72-летняя артистка потратила миллионы, чтобы оставаться молодой

Совокупная стоимость пластических вмешательств Аллы Пугачевой, которая в свои 72 выглядит на 10 лет моложе, может составлять 3,5 миллиона рублей (1,3 миллиона гривень).

Об этом в комментарии Telegram-каналу "Звездач" рассказал известный врач Института пластической хирургии и косметологии Дмитрий Китиашвили.

Специалист уверен, что легендарная артистка сделала круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Скорректировала уголки глаз и бровей, которые с возрастом имеют свойство опускаться. Не обошлось и без абдоминопластики и липосакции (удаление лишней кожи, жировых складок), которые стоят от одного до двух миллионов.

"Сделана шея, руки. Это то, что выдает возраст женщины, но уверен, что ноги и грудь она не трогала", — заявил Китиашвили.

Кроме того, эксперт сказал, что Алла Борисовна относится к числу тех людей, которым повезло с генетикой, поэтому пластику она начала делать поздно.

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