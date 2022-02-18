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Хірург розкрив вартість пластичних операцій Пугачової

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Примадонні пощастило з генетикою Новина оновлена 18 лютого 2022, 15:22
Примадонні пощастило з генетикою

72-річна артистка витратила мільйони, щоб залишатися молодою

Сукупна вартість пластичних втручань Алли Пугачової, яка у свої 72 виглядає на 10 років молодшою, може становити 3,5 мільйона рублів (1,3 мільйона гривень).

Про це в коментарі Telegram-каналу "Звездач" розповів відомий лікар Інституту пластичної хірургії та косметології Дмитро Кітіашвілі.

Фахівець упевнений, що легендарна артистка зробила кругову підтяжку, блефаропластику та ринопластику. Скоригувала куточки очей та брів, які з віком мають властивість опускатися. Не обійшлося і без абдомінопластики та ліпосакції (видалення зайвої шкіри, жирових складок), які коштують від одного до двох мільйонів.

"Зроблено шию, руки. Це те, що видає вік жінки, але впевнений, що ноги та груди вона не чіпала", — заявив Кітіашвілі.

Крім того, експерт сказав, що Алла Борисівна належить до тих людей, яким пощастило з генетикою, тому пластику вона почала робити пізно.

Раніше "Телеграф" повідомляв про російську модель із Сочі Юлію Тарачевич. Її фото спотвореного обличчя після невдалої пластики спричинили шок у користувачів мережі. Як Тарасевич виглядає зараз – дивіться у попередньому матеріалі.

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