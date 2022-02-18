Російська модель зробила пластику і тепер не може моргати та посміхатися: як вона виглядала до операцій (фото)

Колишня учасниця конкурсів краси Юлія Тарасевич змінилася до невпізнання

Усі хочуть зберегти молодість, проте не у всіх це виходить. Так, 43-річна модель із Сочі Юлія Тарасевич стала жертвою невдалої пластичної операції. Тепер колишня учасниця конкурсів краси звинувачує у всьому хірургів.

Тарасевич брала участь у різноманітних конкурсах краси, має титули "Місіс Південний федеральний округ" та "Віце-місіс Росія International — 2020". Вона була красивою та здоровою, але одного разу жінка зважилася на інноваційну підтяжку в одному із салонів краси. Про це пише livekuban.ru.

Взимку 2020 року модель звернулася до пластичних хірургів Андрія Комарова та Халеда Омара в Сочі. Результатом пластичної операції стало спотворене обличчя Тарасевич — тепер жінка не в змозі заплющувати очі та посміхатися. До того ж відбулася скелетизація обличчя.

Юлія наважилася позиватися до хірургів, проте самі вони стверджують, що у Тарасевич просто генетичне захворювання й операція тут ні до чого. Тепер Юлії доводиться носити маску. Інші хірурги підозрюють, що невдала пластика сталася через препарат, який Тарасевич вкололи під час операції, він міг викликати алергію.

Як виглядала Юлія Тарасевич до невдалої пластики

Додамо, що у більшості випадків пластична хірургія може похвалитися успішними результатами. Так раніше "Телеграф" писав про знаменитостей, які змінили своє життя на краще завдяки пластиці.