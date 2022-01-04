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Українка з найбільшими вилицями показала, як виглядала до операції на обличчі (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Анастасія Покрещук показала архівне фото Новина оновлена 04 січня 2022, 11:19
Анастасія Покрещук показала архівне фото

Блогерша запропонувала фанам порівняти її знімки до та після пластики.

Епатажна українська блогерка Анастасія Покрещук ( _just__queen_ в Інстаграм), яка прославилася дуже великими вилицями, знову вирішила нагадати своїм шанувальникам, якою вона була до численних пластичних операцій.

На своїй сторінці в Інстаграм дівчина опублікувала колаж із двома знімками. На одному з них вона показала себе 30-річною до своїх операцій, а на іншому — як вона виглядає зараз (їй 33). Виходить, що між цими знімками минуло лише три роки.

У підписі під фото блогерка запропонувала своїм фанатам висловитися з приводу її змін та обрати той знімок, на якому вони вважають, що вона мати кращий вигляд.

Анастасія Покрещук "до" та "після" пластичних операцій
Анастасія Покрещук "до" та "після" пластичних операцій

У коментарях думки підписників розділилися, але більшість користувачів все ж таки проголосували за варіант "до пластики". Багато хто відзначив, що їй треба було б прибрати ці великі вилиці і перестати носити дивні лінзи.

Нагадаємо, восени 2021 року Анастасія Покрещук зробила чергову пластичну операцію – збільшила груди. Знімками після операції дівчина поділилася на своїй сторінці у Instagram. Це була вже повторна операція щодо збільшення грудей. Чергова маніпуляція із зовнішністю була зроблена в турецькій клініці – там, де й усі попередні.

Теги:
#Блогер #Анастасія Покрещук
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