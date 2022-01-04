Украинка с самыми большими скулами показала, как выглядела до операции на лице (фото)

Блогерша предложила фанам сравнить ее снимки до и после пластики.

Эпатажная украинская блогерша Анастасия Покрещук ( _just__queen_ в Инстаграм), которая прославилась очень большими скулами, снова решила напомнить своим поклонникам, какой она была до многочисленных пластических операций.

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала коллаж с двумя снимками. На одном из них она показала себя 30-летней, до своих операций, а на другом — как она выглядит сейчас (ей 33). Выходит, что между этими снимками прошло всего три года.

В подписи под фото блогерша предложила своим фанатам высказаться по поводу ее изменений и выбрать тот снимок, на котором они считают, что она выглядит лучше.

Анастасия Покрещук "до" и "после" пластических операций

В комментариях мнения подписчиков разделились, но большинство пользователей все же проголосовали за вариант "до пластики". Многие отметили, что ей нужно бы убрать эти большие скулы и перестать носить странные линзы.

Напомним, осенью 2021 года Анастасия Покрещук сделала очередную пластическую операцию – увеличила грудь. Снимками после операции девушка поделилась на своей странице в Instagram. Это была уже повторная операция по увеличению груди. Очередная манипуляция с внешностью была сделана в турецкой клинике – там же, где и все предыдущие.