Укр

Вице-миссис Россия International сделала пластику и теперь не может моргать и улыбаться: как она выглядела до операций (фото)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Юлия Тарасавич до неудачной пластики лица Новость обновлена 18 февраля 2022, 14:50
Юлия Тарасавич до неудачной пластики лица

Бывшая участница конкурсов красоты Юлия Тарасевич изменилась до неузнаваемости

Все хотят сохранить молодость, однако не у всех это получается. Так, 43-летняя модель из Сочи Юлия Тарасевич стала жертвой неудачной пластической операции. Теперь бывшая участница конкурсов красоты винит во всем хирургов.

Тарасевич принимала участие в различных конкурсах красоты, у нее есть титулы "Миссис Южный федеральный округ" и "Вице-миссис Россия International — 2020". Она была красивой и здоровой, но однажды женщина решилась на инновационную подтяжку в одном из салонов красоты. Об этом пишет livekuban.ru.

Зимой 2020 года модель обратилась к пластическим хирургам Андрею Комарову и Халеду Омару в Сочи. Результатом пластической операции стало обезображенное лицо Тарасевич — теперь женщина не в состоянии закрывать глаза и улыбаться. Вдобавок ко всему произошла скелетизация лица.

Юлия решилась судиться с хирургами, однако сами они утверждают, что у Тарасевич просто генетическое заболевание и операция здесь ни при чем. Теперь Юлии приходится носить маску. Другие хирурги подозревают, что неудачная пластика произошла из-за препарата, который Тарасевич вкололи при операции, — он мог вызвать аллергию.

Как сейчас выглядит Юлия Тарасевич

Как выглядела Юлия Тарасевич до неудачной пластики

Добавим, что в большинстве случаев пластическая хирургия может похвастаться успешными результатами. Так ранее "Телеграф" писал о знаменитостях, которые изменили свою жизнь к лучшему благодаря пластике.

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