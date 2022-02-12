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Дети советских актеров, бежавшие из СССР: как они живут сейчас

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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На фото - Николай Крючков и Леонид Быков Новость обновлена 12 февраля 2022, 12:22
На фото - Николай Крючков и Леонид Быков

В разные годы родину покинули сыновья актеров Леонида Быкова, Игоря Дмитриева и Николая Крючкова

Дети знаменитых актеров часто оказываются в тени своих талантливых родителей. Кто-то из них идет по стопам родственников, а кто посвящает свою жизнь чему-то другому, да еще и в другой стране. Сейчас уже никого не удивишь тем, что дети известных людей совершенно спокойно уезжают жить за рубеж, однако во времена Советского Союза сделать подобное было практически невозможно.

Вырваться из СССР в разные годы удалось сыновьям звезд советского кино — Леонида Быкова, Игоря Дмитриева и Николая Крючкова.

Александр (Лесь) Быков

Сын Леонида Быкова всегда мечтал попасть в ВДВ и добился этого с помощью отца, который впервые воспользовался своим именем. После того как Лесь (так называли его родные) в своей части напал на майора, оскорбившего его отца, мужчину отправили в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение. Отец спас сына, однако после такой истории его больше нигде не хотели брать на работу.

Леонид Быков и его сын Александр
Леонид Быков и его сын Александр

После гибели Леонида Федоровича в ДТП его сын больше не хотел жить в СССР. Александр переплыл реку Тису и оказался в Венгрии, а потом и в Австрии. Канада приняла Быкова-младшего как политического беженца. Там мужчина устроился строителем и создал семью. Известно, что у него родилось четверо детей.

Алексей Дмитриев

Сын известного актера Игоря Дмитриева после школы пошел учиться на отделение восточных языков в Ленинградский университет. Там парню повезло — его выбрали в качестве практиканта в Индии. Больше в Советский Союз Алексей не вернулся. Сначала он был в Камбодже, а позже перебрался в США. В Америке сыну Игоря Дмитриева удалось устроиться в техническую компанию, создал семью. У него есть дочери-двойняшки Полина и Дора.

Сына Алексея в США Дмитриев проведал дважды
Сына Алексея в США Дмитриев проведал дважды

Николай Крючков – младший

Николай Крючков-младший появился на свет в семье советского актеров Николая Крючкова и Аллы Парфаньяк. После развода родителей Николай часто убегал из дома, его искали по всей Москве. Отношения с отцом были сложные. Крючков-младший нищенствовал, не работал, но помощь принимать отказывался. За желание выехать из СССР был отправлен в психиатрическую клинику. После лечения Николай женился, у пары родился сын Игорь. После развода перенес операцию по удалению селезенки. Сначала Николай поселился в Грузии, а потом без паспорта как-то оказался в Германии. Ходили слухи, что там мужчина сидел в тюрьме. Как сложилась дальнейшая жизнь мужчины, неизвестно. Последний раз его видели в Голландии.

Напомним, что недавнее самоубийство 17-летнего сына известной ирландской певицы Шинейд О'Коннор в который раз взбудоражило общественность. Дети чьих знаменитостей решили уйти из жизни раньше положенного срока — читайте в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Дети #СССР #Леонид Быков
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