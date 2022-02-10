Как выглядели самые красивые модели СССР и что с ними сейчас (фото)
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Первые манекенщицы в СССР появились в 1945 году.
Если в современном мире профессия модели считается одной из самых престижных и высокооплачиваемых, то во времена СССР ситуация была кардинально противоположной. Манекенщицы мало зарабатывали, да и такой популярности, как имеют модели сейчас, тоже не было. Однако во времена правления Хрущева, в так званую Оттепель, профессия манекенщицы стала намного популярней.
"Телеграф" рассказывает о самых красивых и известных советских моделей, которые стали первыми звездами модных показов СССР. Как сложились их жизни, читайте далее.
Валентина Яшина
Яшина была одной из первых советских манекенщиц, которую иностранцы называли советской Гретой Гарбо. До карьеры модели Валентина работала в театре оперетты в Риге, имела красивый голос. В 1950 году она вернулась в Москву и пошла работать в Общесоюзный Дом моделей. Так Яшина стала одной из самых успешных и востребованных моделей, без которой не обходился ни один показ. Яшина проработала в сфере моды больше 40 лет, до 1991 года. Увы, но жизнь одной из самых ярких советских моделей закончилась печально: она потеряла мужа, все имущество и умерла в одиночестве на даче.
Регина Збарская
Регина Збарская была советским прототипом Софи Лорен. Жгучая красавица с черными глазами была очень приметной девушкой. В 1960-е годы по приглашению дизайнерки Веры Араловой, Регина попала на работу в Общесоюзный дом моделей одежды, и уже в 1961 году она стала звездой показа советской моды в Париже. Она была очень успешной моделью, однако сложный брак с художником Львом Збарским сильно ударил по ней. Частые измены мужа очень подкосили Регину, и она даже пыталась совершить суицид. После она долго лечилась, однако в 1987 году – последняя попытка суицида оказалась успешной.
Мила Романовская
Главная соперница Регины Збарской. Если Регина была взбалмошной и капризной, то Мила брала своей скромностью и спокойствием, поэтому многие дизайнеры выбирали Романовскую вместо Збарской. А началась ее модельная карьера с того, что она подменяла подругу на показе мод. После жизнь Милы перевернулась с ног на голову и к ней пришла популярность. Мила везде была востребована, она снималась в рекламе и хорошо зарабатывала. После второго неудачного брака, она познакомилась с предпринимателем Дагласом Эдвардсом, который и был ее судьбой.
Лека Миронова
Леокадия Миронова была очень похожа на Одри Хепберн, что помогло ей "закрепиться" в Европе. Своим успехом Лека обязана модельеру Вячеславу Зайцеву, который взял девушку в показ. Отметим, что Миронова первой начала публично говорить о домогательствах, низких зарплатах и нечестном отношении руководства в мире моды, из-за чего ее карьера очень пострадала.
Татьяна Михалкова
Будущая супруга режиссера Никиты Михалкова проработала моделью совсем недолго, только 5 лет, однако след в истории советской моды оставила. Девушка попала ы Дом моделей случайно — по объявлению, и сумела поразить модельера Вячеслава Зайцева. После замужества Татьяна ушла из моделинга, и лишь через 25 лет она вернулась в модную индустрию, однако уже в другом "образе". Она создала благотворительный фонд, который поддерживает молодых дизайнеров.
Ранее "Телеграф" писал, какими игрушками украшали елки в СССР, а также какие особенности были у "подпольного" Рождества.
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