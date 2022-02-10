Как выглядели самые красивые модели СССР и что с ними сейчас (фото)

Первые манекенщицы в СССР появились в 1945 году.

Если в современном мире профессия модели считается одной из самых престижных и высокооплачиваемых, то во времена СССР ситуация была кардинально противоположной. Манекенщицы мало зарабатывали, да и такой популярности, как имеют модели сейчас, тоже не было. Однако во времена правления Хрущева, в так званую Оттепель, профессия манекенщицы стала намного популярней.

"Телеграф" рассказывает о самых красивых и известных советских моделей, которые стали первыми звездами модных показов СССР. Как сложились их жизни, читайте далее.

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Валентина Яшина

Яшина была одной из первых советских манекенщиц, которую иностранцы называли советской Гретой Гарбо. До карьеры модели Валентина работала в театре оперетты в Риге, имела красивый голос. В 1950 году она вернулась в Москву и пошла работать в Общесоюзный Дом моделей. Так Яшина стала одной из самых успешных и востребованных моделей, без которой не обходился ни один показ. Яшина проработала в сфере моды больше 40 лет, до 1991 года. Увы, но жизнь одной из самых ярких советских моделей закончилась печально: она потеряла мужа, все имущество и умерла в одиночестве на даче.

Регина Збарская

Регина Збарская была советским прототипом Софи Лорен. Жгучая красавица с черными глазами была очень приметной девушкой. В 1960-е годы по приглашению дизайнерки Веры Араловой, Регина попала на работу в Общесоюзный дом моделей одежды, и уже в 1961 году она стала звездой показа советской моды в Париже. Она была очень успешной моделью, однако сложный брак с художником Львом Збарским сильно ударил по ней. Частые измены мужа очень подкосили Регину, и она даже пыталась совершить суицид. После она долго лечилась, однако в 1987 году – последняя попытка суицида оказалась успешной.

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Мила Романовская

Главная соперница Регины Збарской. Если Регина была взбалмошной и капризной, то Мила брала своей скромностью и спокойствием, поэтому многие дизайнеры выбирали Романовскую вместо Збарской. А началась ее модельная карьера с того, что она подменяла подругу на показе мод. После жизнь Милы перевернулась с ног на голову и к ней пришла популярность. Мила везде была востребована, она снималась в рекламе и хорошо зарабатывала. После второго неудачного брака, она познакомилась с предпринимателем Дагласом Эдвардсом, который и был ее судьбой.

Лека Миронова

Леокадия Миронова была очень похожа на Одри Хепберн, что помогло ей "закрепиться" в Европе. Своим успехом Лека обязана модельеру Вячеславу Зайцеву, который взял девушку в показ. Отметим, что Миронова первой начала публично говорить о домогательствах, низких зарплатах и нечестном отношении руководства в мире моды, из-за чего ее карьера очень пострадала.

Татьяна Михалкова

Будущая супруга режиссера Никиты Михалкова проработала моделью совсем недолго, только 5 лет, однако след в истории советской моды оставила. Девушка попала ы Дом моделей случайно — по объявлению, и сумела поразить модельера Вячеслава Зайцева. После замужества Татьяна ушла из моделинга, и лишь через 25 лет она вернулась в модную индустрию, однако уже в другом "образе". Она создала благотворительный фонд, который поддерживает молодых дизайнеров.

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