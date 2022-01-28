Вещи из СССР станут хитом весны 2022: что обязательно должно быть в вашем гардеробе
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В моду возвращаются шапки-ушанки и пиджаки с подплечниками
Нет никаких сомнений в том, что мода циклична. Поэтому девушкам не стоит спешить выбрасывать из шкафов одежду мам и бабушек, ведь все больше вещей из времен СССР и "нулевых" вновь становятся актуальными. Ранее мы писали, какие вещи из СССР стоить выбросить уже сейчас.
В эксклюзивном интервью "Телеграфу" стилист и модный инфлюенсер Кристина Алексейчук рассказала, какие тренды возвращаются из прошлого и с чем их сочетать, чтобы выглядеть трендово, а не старомодно.
По словам эксперта, на данный момент актуальны косынка, шапка-ушанка, свитер с горлом, пиджаки с подплечниками, большие сумки.
Весной нас ждут джинсы с заниженной талией, но тут важно выбирать не скинни, а объемные модели.
Кофты на змейке и куртки-бомберы уже начали появляться на голливудских знаменитостях. А также мягкие бра, цветочный принт, принт горошек и босоножки на каблуке с тонкими ремешками. "Хочу отметить еще проводные наушники. Кажется, весной будет бум", — отмечает стилист.
Стоит добавить, что сегодня в тренде модели обуви и джинсов из 90-х, а молодые селебрити вдохновляются далекими 60-ми.
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