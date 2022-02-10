Як виглядали найкрасивіші моделі СРСР і що з ними зараз (фото)

Перші манекенниці в СРСР з’явилися в 1945 році.

Якщо в сучасному світі професія моделі вважається однією з найпрестижніших і високооплачуваних, то за часів СРСР ситуація була кардинально протилежною. Манекенниці мало заробляли, та й такої популярності, як мають моделі зараз, теж не було. Проте за часів правління Хрущова, у так звану Відлигу, професія манекенниці стала набагато популярнішою.

"Телеграф" розповідає про найкрасивіші та найвідоміші радянські моделі, які стали першими зірками модних показів СРСР. Як склалося їхнє життя, читайте далі.

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Валентина Яшина

Яшина була однією з перших радянських манекенниць, яку іноземці називали радянською Гретою Гарбо. До кар’єри моделі Валентина працювала у театрі оперети у Ризі, мала гарний голос. У 1950 році вона повернулася до Москви і пішла працювати до Загальносоюзного Будинку моделей. Так Яшина стала однією з найуспішніших і найпопулярніших моделей, без якої не обходився жоден показ. Яшина пропрацювала у сфері моди понад 40 років, до 1991 року. На жаль, життя однієї з найяскравіших радянських моделей закінчилося сумно: вона втратила чоловіка, все майно і померла на самоті на дачі.

Регіна Збарська

Регіна Збарська була радянським зразком Софі Лорен. Гаряча красуня з чорними очима була дуже помітною дівчиною. У 1960-і роки на запрошення дизайнерки Віри Аралової, Регіна потрапила на роботу до Загальносоюзного будинку моделей одягу, і вже у 1961 році вона стала зіркою показу радянської моди в Парижі. Вона була дуже успішною моделлю, проте складний шлюб із художником Львом Збарським сильно вдарив по ній. Часті зради чоловіка дуже підкосили Регіну, і вона навіть намагалася вчинити суїцид. Після цього вона довго лікувалася, однак у 1987 році – остання спроба суїциду виявилася успішною.

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Мила Романівська

Головна суперниця Регіни Збарської. Якщо Регіна була химерною та примхливою, то Міла брала своєю скромністю та спокоєм, тому багато дизайнерів обирали Романівську замість Збарської. А розпочалася її модельна кар’єра з того, що вона підміняла подругу на показі мод. Після життя Мили перекинулася з ніг на голову і до неї прийшла популярність. Мила скрізь була потрібна, вона знімалася в рекламі і добре заробляла. Після другого невдалого шлюбу вона познайомилася з підприємцем Дагласом Едвардсом, який і був її долею.

Лека Миронова

Леокадія Миронова була дуже схожа на Одрі Хепберн, що допомогло їй закріпитися в Європі. Своїм успіхом Лека завдячує модельєру В’ячеславу Зайцеву, який взяв дівчину на показ. Зазначимо, що Миронова першою почала публічно говорити про домагання, низькі зарплати та нечесне ставлення керівництва у світі моди, через що її кар’єра дуже постраждала.

Тетяна Міхалкова

Майбутня дружина режисера Микити Михалкова пропрацювала моделлю зовсім недовго, лише 5 років, але слід в історії радянської моди залишила. Дівчина потрапила на будинок моделей випадково — за оголошенням, і зуміла вразити модельєра В’ячеслава Зайцева. Після заміжжя Тетяна пішла з моделінгу, і лише через 25 років вона повернулася до модної індустрії, проте вже в іншому "образі". Вона створила благодійний фонд, що підтримує молодих дизайнерів.

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