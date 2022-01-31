"Дикі" побутові звички з СРСР, які знову популярні
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Багато речей і звичок із Радянського Союзу продовжують кочувати з року в рік.
Епоха СРСР начебто канула в Лету, проте відлуння минулого все ж таки періодично з’являються в сучасному світі. Наприклад у світі моди речі з "бабусиної" або "маминої" шафи часів Радянського Союзу знову стають трендовими та актуальними.
Крім різних речей, повертають свою популярність і багато звичок, які стосуються побуту та їжі. Зазначимо, що за часів СРСР більшість з них були "дикими", а зараз — тренд сезону.
Побутові звички з СРСР, які знову у тренді
- Авоськи
Відмінний замінник поліетиленових пакетів, використання яких від грудня 2021 року в Україні обмежили. В принципі можна сказати, що авоська — це багаторазовий ганчірковий "пакет".
- DIY-засоби або мийні засоби своїми руками
У моду знову повертається тенденція на прибирання без застосування різних мийних засобів для "всього на світі": раковин, підлог, килимів або дверних ручок. Всі ці засоби можуть замінити харчова сода, оцет та лимонна кислота.
- Робити все на замовлення
У СРСР часто зверталися до швачок, тому що знайти те, що подобається або підходить з одягу в радянських магазинах, було проблематично, тому речі і шили на замовлення. У 21 столітті ця тенденція знову вийшла у перші ряди.
- Домашні закатки
Щоб урожай із дачі не зіпсувався, за радянських часів усі господарки активно займалися закатками. Зараз домашні закатки знову стали популярними, тому що пізніше готові продукти в банках значно заощаджують час при приготуванні їжі.
- Домашня їжа
Хот-доги, піца, бургери — ці всі страви є одними з найулюбленіших для багатьох, особливо коли потрібно швидко перекусити під час роботи. Проте дедалі більшої популярності набирають різні кафе та ресторани, в яких основними стравами є прості домашні страви типу вареників або борщу.
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