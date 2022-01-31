"Дикі" побутові звички з СРСР, які знову популярні

Багато речей і звичок із Радянського Союзу продовжують кочувати з року в рік.

Епоха СРСР начебто канула в Лету, проте відлуння минулого все ж таки періодично з’являються в сучасному світі. Наприклад у світі моди речі з "бабусиної" або "маминої" шафи часів Радянського Союзу знову стають трендовими та актуальними.

Крім різних речей, повертають свою популярність і багато звичок, які стосуються побуту та їжі. Зазначимо, що за часів СРСР більшість з них були "дикими", а зараз — тренд сезону.

Читайте також: Категорія Інтерв'ю Навесні на нас чекає бум на одяг у стилі СРСР та 2000-х — стиліст Крістіна Алексейчук Стиліст Крістіна Алексейчук розповіла, які речі будуть у тренді цієї весни та дала універсальні поради щодо створення гармонійного образу.

Побутові звички з СРСР, які знову у тренді

Авоськи

Відмінний замінник поліетиленових пакетів, використання яких від грудня 2021 року в Україні обмежили. В принципі можна сказати, що авоська — це багаторазовий ганчірковий "пакет".

У сучасному світі авоська отримала більш сучасне "ім’я" – шопер чи екосумка.

DIY-засоби або мийні засоби своїми руками

У моду знову повертається тенденція на прибирання без застосування різних мийних засобів для "всього на світі": раковин, підлог, килимів або дверних ручок. Всі ці засоби можуть замінити харчова сода, оцет та лимонна кислота.

Робити все на замовлення

У СРСР часто зверталися до швачок, тому що знайти те, що подобається або підходить з одягу в радянських магазинах, було проблематично, тому речі і шили на замовлення. У 21 столітті ця тенденція знову вийшла у перші ряди.

Зараз на замовлення роблять майже все: від одягу до меблів.

Домашні закатки

Щоб урожай із дачі не зіпсувався, за радянських часів усі господарки активно займалися закатками. Зараз домашні закатки знову стали популярними, тому що пізніше готові продукти в банках значно заощаджують час при приготуванні їжі.

Домашня їжа

Хот-доги, піца, бургери — ці всі страви є одними з найулюбленіших для багатьох, особливо коли потрібно швидко перекусити під час роботи. Проте дедалі більшої популярності набирають різні кафе та ресторани, в яких основними стравами є прості домашні страви типу вареників або борщу.

Що може бути кращим і смачнішим за домашню їжу?

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