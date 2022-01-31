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"Дикі" побутові звички з СРСР, які знову популярні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Безліч звичок із СРСР залишаються актуальними й досі Новина оновлена 31 січня 2022, 11:31
Безліч звичок із СРСР залишаються актуальними й досі

Багато речей і звичок із Радянського Союзу продовжують кочувати з року в рік.

Епоха СРСР начебто канула в Лету, проте відлуння минулого все ж таки періодично з’являються в сучасному світі. Наприклад у світі моди речі з "бабусиної" або "маминої" шафи часів Радянського Союзу знову стають трендовими та актуальними.

Крім різних речей, повертають свою популярність і багато звичок, які стосуються побуту та їжі. Зазначимо, що за часів СРСР більшість з них були "дикими", а зараз — тренд сезону.

Побутові звички з СРСР, які знову у тренді

  • Авоськи

Відмінний замінник поліетиленових пакетів, використання яких від грудня 2021 року в Україні обмежили. В принципі можна сказати, що авоська — це багаторазовий ганчірковий "пакет".

У сучасному світі авоська отримала більш сучасне "ім’я" – шопер чи екосумка.
У сучасному світі авоська отримала більш сучасне "ім’я" – шопер чи екосумка.
  • DIY-засоби або мийні засоби своїми руками

У моду знову повертається тенденція на прибирання без застосування різних мийних засобів для "всього на світі": раковин, підлог, килимів або дверних ручок. Всі ці засоби можуть замінити харчова сода, оцет та лимонна кислота.

  • Робити все на замовлення

У СРСР часто зверталися до швачок, тому що знайти те, що подобається або підходить з одягу в радянських магазинах, було проблематично, тому речі і шили на замовлення. У 21 столітті ця тенденція знову вийшла у перші ряди.

Зараз на замовлення роблять майже все: від одягу до меблів.
Зараз на замовлення роблять майже все: від одягу до меблів.
  • Домашні закатки

Щоб урожай із дачі не зіпсувався, за радянських часів усі господарки активно займалися закатками. Зараз домашні закатки знову стали популярними, тому що пізніше готові продукти в банках значно заощаджують час при приготуванні їжі.

  • Домашня їжа

Хот-доги, піца, бургери — ці всі страви є одними з найулюбленіших для багатьох, особливо коли потрібно швидко перекусити під час роботи. Проте дедалі більшої популярності набирають різні кафе та ресторани, в яких основними стравами є прості домашні страви типу вареників або борщу.

Що може бути кращим і смачнішим за домашню їжу?
Що може бути кращим і смачнішим за домашню їжу?

Раніше "Телеграф" повідомляв про 8 найпоширеніших міфів про Радянський Союз.

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#СРСР #Звички
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