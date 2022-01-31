Укр

"Дикие" бытовые привычки из СССР, которые снова популярны

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Множество привычек из СССР остаются актуальны до сих пор Новость обновлена 31 января 2022, 10:13
Множество привычек из СССР остаются актуальны до сих пор

Многие вещи и привычки из Советского Союза продолжают кочевать из года в год.

Эпоха СССР вроде как канула в лету, однако отголоски прошлого все же периодически появляются в современном мире. К примеру в мире моды, вещи из "бабушкиного" или "маминого" шкафа времен Советского Союза снова становятся трендовыми и актуальными.

Помимо различных вещей, возвращают свою популярность и многие привычки, которые касаются быта и еды. Отметим, что во времена СССР многие из них были "дикими", а сейчас — тренд сезона.

Бытовые привычки из СССР, которые снова в тренде

  • Авоськи

Отличный заменитель полиэтиленовых пакетов, использование которых с декабря 2021 года в Украине ограничили. В принципе можно сказать, что авоська — это многоразовый тряпичный "пакет".

В современном мире авоська получила более современное "имя" – шопер или экосумка.
В современном мире авоська получила более современное "имя" – шопер или экосумка.
  • DIY-средства или моющие средства своими руками

В моду снова возвращается тенденция на уборку без применения различных моющих средства для "всего на свете": раковин, полов, ковров или дверных ручек. Все эти средства могут заменить пищевая сода, уксус и лимонная кислота.

  • Делать все на заказ

В СССР часто обращались к швеям, потому что найти то что нравится или подходит из одежды в советских магазинах было проблематично, поэтому вещи и шили на заказ. В 21 веке эта тенденция снова вышла в первые ряды.

Сейчас на заказ делают практически все: от одежды до мебели.
Сейчас на заказ делают практически все: от одежды до мебели.
  • Домашние закатки

Чтобы урожай с дачи не испортился, в советское время все хозяйки активно занимались закатками. Сейчас домашние закатки снова стали популярными, так как позже готовые продукты в банках значительно экономят время при приготовлении еды.

  • Домашняя еда

Хот-доги, пицца, бургеры — это все любят многие, особенно когда нужно быстро перекусить во время работы. Однако все большей популярности набирают различные кафе и рестораны, в которых основными блюдами являются простые домашние блюда, типа вареников или борща.

Что может быть лучше и вкуснее домашней еды?
Что может быть лучше и вкуснее домашней еды?

Ранее "Телеграф" сообщал о 8 самых распространенных мифов о Советском Союзе.

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